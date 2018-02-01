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Kanalın zengin ettiği ilçeler!

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2017 konut fiyatlarında ortaya ilginç bir tablo çıktı. Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı ile İstanbul'un en fazla değerlenen ilçesi yüzde 50'lik artış ile Arnavutköy olurken, Başakşehir'deki konutların değerinde değişim olmadı.
Kanalın zengin ettiği ilçeler!
Kanalın zengin ettiği ilçeler! Kanalın zengin ettiği ilçeler! Kanalın zengin ettiği ilçeler!

Türkiye genelinde konutun ortalama metrekare fiyatının en fazla arttığı kent ise Balıkesir oldu.

İstanbul'da konut fiyatları 2017 yılında yüzde 13 oranında yükseliş kaydetti. Ancak konut fiyatlarında yaşanan artış yüzde 11,92'lik enflasyon ile kıyaslandığında yatırımcısının beklentisini karşılayamadı. Endeksa'nın "2017 yılında Konutta En Fazla Değer Artışı Olan İller ve İlçeler" başlıklı araştırmasına göre, geçen yıl İstanbul genelinde konut fiyatları yüzde 13 arttı.

KONUTU SOLLADILAR

Kentte konutun getirisi, yıllık yüzde 11,92'lik enflasyon ile kıyaslandığında yatırımcıların beklentisini karşılamadı. Geçen yıl dolar yüzde 7,47'lik getiri ile konutun gerisinde kalırken, altın yüzde 21,6, avro yüzde 22,5 ve Borsa İstanbul da yüzde 47,6'lık kazançla konutu solladı.

ARNAVUTKÖY YÜZDE 50 DEĞERLENDİ

İstanbul'da geçen yıl en yüksek artışın yaşandığı ilçe İstanbul Yeni Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerin etkisiyle yüzde 50 yükselişin yaşandığı Arnavutköy oldu. Arnavutköy'de son bir yılda konutun ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 200 liraya yükseldi.

Arnavutköy'ü yüzde 24 ile Çatalca, yüzde 21 ile Gaziosmanpaşa ve Silivri, yüzde 18 ile Şile, yüzde 15 ile Bakırköy, yüzde 13 ile Büyükçekmece, yüzde 12 ile Tuzla ve Beyoğlu, yüzde 11 ile Esenler takip etti. Gaziosmanpaşa'daki artış kentsel dönüşüm bazlı olurken, Şile'deki artışta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün etkisi büyük oldu.

En büyük artışların İstanbul'un kenar ve merkeze uzak ilçelerinde yaşanması dikkati çekti.

ARTIŞ ORANININ SIFIR OLDUĞU İLÇE

Araştırmaya göre, İstanbul'da geçen yıl fiyatların en az arttığı, hatta enflasyon rakamları göz önüne alındığında konut değerlerinde gerilemenin yaşandığı ilçelerin başında Başakşehir geldi. Başakşehir'deki konutların değerinde 2017 yılı genelinde değişim yaşanmadı. İlçede konutların ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 175 lira olarak kaldı.

EN DÜŞÜK ARTIŞLI İLÇELER

En düşük artışların yaşandığı ilçelerde Başakşehir'i yüzde 1 ile Üsküdar ve Ümraniye, yüzde 2 ile Çekmeköy, yüzde 3 ile Ataşehir, yüzde 4 ile Kağıthane, Sancaktepe ve Fatih, yüzde 5 ile Kadıköy, yüze 6 ile Avcılar izledi.

Değer artışının en az yaşandığı ilçeler göz önüne alındığında, söz konusu ilçelerde son 5 yılda hızlı bir değerlenme olduğu, bu nedenle fiyat yükselişinin azaldığı belirtildi. Özellikle Üsküdar, Ataşehir ve Ümraniye gibi ilçelerde son 5 yılda Marmaray, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ve metro gibi yatırımlar sayesinde ciddi artışlar olmuştu.

EN ÇOK DEĞER ARTIŞI YAŞANAN KENTLER

Türkiye genelinde konutun ortalama metrekare fiyatının en fazla arttığı kent yüzde 27 ile Balıkesir oldu. İstanbul-İzmir otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projeler, son dönemde markalı konut projeleriyle öne çıkan Balıkesir'de fiyatları arttırdı. Kentte konutun ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 75 lira olarak belirlendi.

Konutun ortalama metrekare fiyatının en fazla arttığı kentlerde Balıkesir'i yüzde 24 ile Bolu, Ordu, Muğla, yüzde 23 ile Isparta, yüzde 22 ile Kırklareli ve Edirne, yüzde 21 ile Burdur, yüzde 20 ile Kastamonu, yüzde 19 ile Yozgat takip etti.

EN AZ ARTIŞIN OLDUĞU İLÇELER

Türkiye genelinde en düşük artışın yaşandığı kentlerin başında son bir yılda fiyat değişimi yaşanmayan Sivas geldi.

Konutun ortalama metrekare fiyatının en az arttığı kentlerde Sivas'ı yüzde 2 ile Nevşehir, yüzde 3 ile Aksaray ve Gaziantep, yüzde 4 ile Bitlis, Iğdır ve Karabük, yüzde 5 ile Şanlıurfa, yüzde 6 ile Uşak ve Tunceli izledi.

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