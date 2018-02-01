02 Şubat 2018 Cuma16 C.Evvel 1439
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Furkan Vakfı'nın önünde 24 saat nöbet tutuluyor!

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Adana Valiliği tarafından faaliyette bulunulması geçici olarak men edilen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı önünde polis 24 saat nöbet tutarak binaya girişe izin vermiyor.
Furkan Vakfı'nın önünde 24 saat nöbet tutuluyor!
Furkan Vakfı'nın önünde 24 saat nöbet tutuluyor! Furkan Vakfı'nın önünde 24 saat nöbet tutuluyor! Furkan Vakfı'nın önünde 24 saat nöbet tutuluyor!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik Adana merkezli Niğde ve Elazığ'da yaptıkları operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişiler ve mütevelli heyetinin de aralarında bulunduğu 25 kişiyi gözaltına aldı.

YÖNETİM KATINA ŞİFREYLE GİRİLİYORMUŞ

 

Polis, Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakıf merkez binasında da arama yaptı. Kasa ve çekmecelerde 364 bin lira para ele geçirilirken binada yönetim katına şifreyle girildiği tespit edildi. Ayrıca vakıf binasından başka bir yurda gizli geçiş olduğu belirlendi.

Yaşanan olayların ardından gözaltına alınan zanlıların 3 gündür emniyetteki sorgusu devam ederken Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vakfın faaliyetlerinin geçici men edildiği bildirildi.

ÇEVİK KUVVET KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYOR

Bu kapsamda polis 24 saat vakıf binası önünde nöbet tutmaya başladı. Vakıf binasına gelenler de binaya alınmadı. Çevik kuvvet polisleri ellerinde uzun namlulu silahlarla binaya kimseyi yaklaştırmıyor. Ayrıca bina önünde Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) hazır bekletiliyor.

Gözaltına alınan zanlıların hafta başına kadar emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edileceğini öğrenildi.

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