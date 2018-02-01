Rusya ile ABD arasında imzalanmıştı! Görüntülendi

Rusya’nın yaklaşık 22 yıldır faaliyette olan erken uyarı anti balistik füze radar sistemi Don-2N, ilk kez Drone ile havadan görüntülendi.

Moskova’nın balistik füzelere karşı korunması için faaliyet gösteren Don-2N adlı erken uyarı radar sistemi ilk kez Drone ile havadan görüntülendi. Rusya’nın ihtiyar kurdu adeta Star Wars filmlerinden fırlamış izlenimi veriyor.

DON-2N TARİHİ

Radar sisteminin tarihi 1972 yılında ABD ve SSCB arasında imzalanan bir anlaşmaya kadar gidiyor. Anti Balistik Füze Anlaşması, iki tarafın da füze kullanımına kısıtlama getirmek için imzalanmıştı.



Anlaşmaya göre taraflar sadece tek bir anti balistik füze merkezi kuracak ve füze sayısını da 100 ile sınırlayacaktı. ABD o dönem Kuzey Dakota eyaletini tercih etti. Rusya ise Moskova yakınlarında Pushkino bölgesinde karar kıldı.



Havadan gelecek saldırılara karşı başkenti korumayı amaçlayan sistem A-135 Kompleksi adını taşıyor. 53T6 füzeleri ile desteklenen kompleksin kontrol merkezi ise Don-2N radar sistemi oldu. 1978 yılında inşaatı başlayan radar binası 1996 yılında faaliyete geçti.



33 metre yüksekliğinde 4 kenarlı bir piramit şeklinde olan radar binası, 4 köşesinde 18 metre çapında ultra yüksek frekanslı radar sistemi barındırıyor. 360 derece görüş açısı olan radarlar 3700 kilometreye kadar balistik füzeleri algılayabiliyor. Sistemin merkezinde ise Rus Elbrus-2 süper bilgisayarı var.



Donanım Haber'de yer alan bilgiye göre, sistem 5 santimetreden büyük çapa sahip olan her nesneyi algılayabiliyor. Sonrasında anlık olarak nesnelerin tehdit olup olmadığına yani yok edilip edilmeyeceğine karar veriyor.