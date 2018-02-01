Alman Federal Meclisi bugünkü oturumunda Yeşiller Partisi’nin isteği üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı.
PKK PAÇAVRALARI İLE OTURDULAR
Türkiye'nin harekata bir an önce son vermesini isteyen Alman vekiller boyunlarındaki PKK paçavraları ile oturuma katıldılar.
AB'DEN SİYASİ TAVIR TALEP ETTİLER
Avrupa Birliği’nden siyasi tavır talep eden Yeşiller Partisi, Türkiye’ye verilen desteğin sonlandırılması ve silah satışının durdurulmasını istediAlman Federal Meclisi bugünkü oturumunda Yeşiller Partisi’nin isteği üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı.
PKK PAÇAVRALARI İLE OTURDULAR
Türkiye'nin harekata bir an önce son vermesini isteyen Alman vekiller boyunlarındaki PKK paçavraları ile oturuma katıldılar.
AB'DEN SİYASİ TAVIR TALEP ETTİLER
Avrupa Birliği’nden siyasi tavır talep eden Yeşiller Partisi, Türkiye’ye verilen desteğin sonlandırılması ve silah satışının durdurulmasını istedi
SUSMAK ERDOĞAN'A DİZ ÇÖKMEKTİR
Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriei'i Afrin harekatına karşı susmakla suçlayıp 'susmak Erdoğan'a diz çökmektir' dedi.
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- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Zeytin Dalı Almanya'ya battı!
Alman Federal Meclisi bugünkü oturumunda Yeşiller Partisi’nin isteği üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı.
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