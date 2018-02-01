Çok kritik Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.
Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen programa, 24 ilin AK Parti'li milletvekilleri katıldı. Erdoğan partisinin milletvekillerine önemli mesajlar verdi. OHAL Komisyonun çalışmaları ile ilgili konuşan Erdoğan," Bizim komisyona güvenimiz tam. Ne çıkarsa uyacağız" dedi.
PKK'NIN HEDEFİ TÜRKİYE
Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı artık bize hak veriyor. Harekat sonuna kadar sürecek. PKK / YPG'nin hedefi Türkiye'dir. Ekonomimiz gayet sağlam" diye konuştu.