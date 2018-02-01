Türkiye'ye bir Afrin desteği daha!

Tacikistan Başmüftüsü Abdülkadirzade, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin sınırında oluşan bir sıkıntı olduğundan dolayı bunun haklılığı ortaya çıkmış oluyor." dedi.

Tacikistan Başmüftüsü Said Mükerrem Abdülkadirzade, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin sınırında oluşan bir sıkıntı olduğundan dolayı bunun haklılığı ortaya çıkmış oluyor. Ayrıca eğer bir ülkede o ülkenin halkı zulüm görüyorsa, bunu düzeltmek Müslümanın öncelikli görevlerinden biridir." dedi.



'TÜRKİYE HAKLI'



Said Mükerrem Abdülkadirzade, Türkiye'nin Afrin'deki teröristlere yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin sınırında oluşan bir sıkıntı olduğundan dolayı bunun haklılığı ortaya çıkmış oluyor. Ayrıca eğer bir ülkede o ülkenin halkı zulüm görüyorsa, bunu düzeltmek Müslümanın öncelikli görevlerinden biridir."

FETÖ'nün Tacikistan'daki faaliyetlerine ilişkin de Abdülkadirzade, Tacikistan halkının darbe girişimi sonrası Türk halkının yanında yer aldığını belirtti.



15 TEMMUZ'DA TÜM CAMİLERDE DUA EDİLDİ

Abdülkadirzade, "Tacikistan'daki tüm camilerde, 15 Temmuz'da Türkiye'ye karşı yapılan melun darbe girişiminde, Türkiye'nin iyiliği ve geleceğiyle alakalı dua edildi. Tacikistan, FETÖ'nün bütün oluşumlarını ilk önce kapatan ülkelerden biridir. FETÖ'nün şu anda Tacikistan'da hiçbir aktif oluşumu, kurumu kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilişkilerinin de çok iyi durumda olduğunu vurgulayan Abdülkadirzade, sözlerini, "Aramızdaki işbirliğinden dolayı çok memnunum. Diyanet İşleri Başkanlığı Tacikistan'daki dini etkinliklere oldukça önem gösteriyor, biz de buna karşılık vermeye çalışıyoruz. Umut ediyorum, gelecekte daha iyi, dostane ve kardeşçe ilişkilerimiz olacaktır." diye tamamladı.