Esed rejiminden Türkiye'ye tehdit!

Türk Ordusu'nun Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'deki teröristlere yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı hakkında Esed rejiminden bir açıklama daha geldi.
Suriye topraklarında kantonlar ilan eden terör örgütü PYD/PKK'yı buradan çıkarmayı hedefleyen Türkiye'yi tehdit etti.
Rejimin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"HÜKÜMETİN ONAYLAMADIĞI GÜÇ"
"Suriye topraklarında bulunan, hükümetin onaylamadığı her türlü askeri güç varlığı, saldırganlık ve işgaldir."
TÜRKİYE'YE TEHDİT: UYGUN YANIT VERİLECEK
Bakanlık, ''Suriye hükümeti, buna uygun yanıt verecektir" ifadesini kullanarak aklınca Türkiye'yi tehdit etti.