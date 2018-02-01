02 Şubat 2018 Cuma16 C.Evvel 1439
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ABD'den açıklama: Askeri operasyona hazırız

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ABD'den açıklama: Askeri operasyona hazırız
Üst düzey ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin Suriye rejimine karşı, kimyasal silah kullanmasının önüne geçmek için gerektiği takdirde, tekrar askeri operasyon yapmaya hazır olduğunu söyledi.
ABD'den açıklama: Askeri operasyona hazırız ABD'den açıklama: Askeri operasyona hazırız ABD'den açıklama: Askeri operasyona hazırız

ABD, geçen yıl Nisan ayında İdlib vilayetine bağlı Han Şeyhun kasabasında düzenlenen kimyasal saldırının ardından Humus'ta rejime ait Şayrat Askeri Üssü'nü Tomahawk füzeleriyle vurmuştu.

Suriye lideri Beşar Esad'a bağlı güçlerin zaman zaman az miktarda kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Gizlilik kaydıyla konuşan yetkililerden biri, "Uluslararası toplum Esad'a baskı kurmak için hızla harekete geçmezse, Suriye'nin kimyasal silahları, Suriye'nin ötesine ve hatta ABD'ye bile yayılabilir" iddiasına bulundu.

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