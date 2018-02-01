02 Şubat 2018 Cuma16 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:07Öğle 13:24İkindi 16:03Akşam 18:28Yatsı 19:50
    • 6°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -15°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 119.044 -0.41
  • Altın: 161,968 -0.35
  • Dolar: 3,7353 -0.48
  • Euro: 4,6615 -0.14

Pentagon’un sırlarına internetten ulaşmak artık çok kolay

»
Amerikan ordusunun sırlarına ulaşmak için artık bir ajan ya da bilgisayar korsanı olmak gerekmiyor.
Pentagon’un sırlarına internetten ulaşmak artık çok kolay
Pentagon’un sırlarına internetten ulaşmak artık çok kolay Pentagon’un sırlarına internetten ulaşmak artık çok kolay Pentagon’un sırlarına internetten ulaşmak artık çok kolay

Bu yakınlarda The Washington Post’un yayınladığı bir haberde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) gizli tesisleri ile ilgili bilgilerin, fitness uygulamalarının spor aktivitelerinin takip edilmesini sağlayan Global Heat Maps adlı interaktif haritada görüntülendiğini yazdı.

Habere göre Ortadoğu, Afrika ve Afganistan’daki çatışma bölgelerindeki fitness aktiviteleriyle Amerikan askeri üslerin ve tesislerin yerlerinin dünyaya açılmış olması, kamuda geniş yankı uyandırdı. Uygulamayı kullananların koşu güzergâhlarının Amerikan askeri üslerinin koordinatlarına denk geldiği anlaşıldı.

Bu gelişme, geniş kitlelerin kullanımına açık internet uygulamalarının Amerikalı generalleri zor duruma sokan ilk olay değil.

GOOGLE HARİTALARDA ASKERİ ÜSLERİN PANORAMİK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Geniş yankı uyandıran ilk skandal, 2008’de Google Haritalar uygulamasının ABD’nin Teksas eyaletindeki Fort Sam Houston askeri üssünün detaylı panoramik görüntülerini paylaşmasıyla patlak verdi. O zaman Pentagon, açıklanan bilgilerin potansiyel güvenlik tehdidi olduğu belirterek Google’a askeri üs ve tesislerde panoramik çekim yapmayı yasaklamıştı.

Kamuya açık uydu haritaları da Pentagon’u oldukça rahatsız ediyor. Google’ın konuyla ilgili açıklamasında, askeri yetkililerin talebi üzerine haritalarda görüntülenen bazı tesisleri silik göstermek durumunda olduğunu belirtiyor. Her şeye rağmen bazı tesisler her zaman gizli kalmayabiliyor.

HİPERSONİK UÇAĞI BLOGGERLAR TESPİT ETTİ

İnternette yer alan gizli bilgilerin belki de en ilginç örneği olan ABD’nin Nevada eyaletindeki Yucca Lake Askeri Hava Üssü, 2011’de yine Google sayesinde ifşa edildi. Uzmanlara göre Nevada’daki üs, RQ-170 Sentinel adlı yeni insansız hava aracının (İHA) test edilmesi için kuruldu. Uydu üzerinden sızan en son bilgiyse geçtiğimiz ay yaşandı. Bloggerlar Lockheed Martin şirketine ait bir tesiste, SR- 72 adlı yeni hipersonik uçağının prototipi olduğu tahmin edilen bir uçağa rastladı.

BİNG'İN RÖTUŞLADIĞI GÖRÜNTÜLER GOOGLE'DA YAYINLANDI

Şirket yönetimleriyle Pentagon arasındaki mutabakat eksiğinden ötürü bazen Google’dan silinen görüntüler Microsoft’un sunduğu Bing Maps uygulamasından elde edilebiliyor, bazen de bunun tam tersi olabiliyor. ABD’nin Bing’in üzerini rötuşladığı Hollanda’daki Volkel Hava Üssü’nü Google, iyi bir çözünürlükte geniş kitlelere gösterdi. Etiketlemeler Apache helikopterlerinin vurulmasına sebep oldu.

NATO’nun Hollanda’daki Volkel Hava Üssü’nün uydu görüntüleri. Google Maps (solda) görüntülerde değişiklik yapmadı, Bing Maps ise (sağda) rötuşladı

ASKERLERİN SELFİESİ NEDENİYLE 4 APACHE HELİKOPTER VURULDU

Irak’ta 2007’de Amerikan Hava Kuvvetleri 1 günde 4 adet AH-64 Apache helikopterini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sırasında Amerikan askerlerinin olaydan 1 gün önce arka fonda helikopterlerinin bulunduğu selfie görüntülerini Facebook’ta paylaştıkları anlaşıldı. Penagon’dan yapılan açıklamada, militanların yayınlanan fotoğraflarla ilgili ayrıntılara ulaşarak GPS koordinatlarını tespit ettikleri ve helikopterleri vurdukları açıklandı. Bu olaydan sonra Pentagon, sosyal ağları kullanan askerlerin ve ailelerinin uyması gereken kuralların yer aldığı “6 Social Media Considerations for Deployed Soldiers and Their Families" adlı bir broşür yayınladı.

KADIN ASKERLERE YÖNELİK SOSYAL AĞLARDAKİ 'KARALAMA' PAYLAŞIMLARI

Bazı insan hakları savunucuları, Amerikan askeri yönetiminin askerlerin sosyal ağları kullanmalarını sadece güvenlik nedenleriyle kısıtlamadığını, askerlerin bazen sayfalarına, demokrasi savunucularının ahlaki görünümünü zedeleyen ve Pentagon'un imajını baltalayan görüntüleri koyabiliyor. Geçtiğimiz yılın şubat ayında Amerikan Deniz Piyadelerinin, Facebook’taki Marines United sayfasında kadın askerlerin mahrem fotoğraflarını yayınlamaları toplumda geniş yankı uyandırmıştı. Bunun üzerine piyade birliklerinin komuta merkezi olayı soruşturma sözü verdi.

İDEOLOJİK PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

​Bazen de askerler, sosyal ağlarda ideolojik nitelik taşıyan mesajları paylaşması nedeniyle soruşturma altına alınabiliyor. Geçtiğimiz eylülde New York’un kuzeyindeki Fort Drum askeri üssünde görev yapan 10’uncu Dağ Bölüğü’nden piyade subay Spenser Rapone hakkında, şapkasının içine ‘Komünizm kazanacak’ yazdığı ve üniformasının altına Arjantinli devrimci Che Guevara’nın fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtü giydiği için soruşturma açılmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Pentagon’un sırlarına internetten ulaşmak artık çok kolayPentagon’un sırlarına internetten ulaşmak artık çok kolayAmerikan ordusunun sırlarına ulaşmak için artık bir ajan ya da bilgisayar korsanı olmak gerekmiyor.
ABD'den açıklama: Askeri operasyona hazırızABD'den açıklama: Askeri operasyona hazırızÜst düzey ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin Suriye rejimine karşı, kimyasal silah kullanmasının önüne geçmek için gerektiği takdirde, tekrar askeri operasyon yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Zeytin Dalı Almanya'ya battı!Zeytin Dalı Almanya'ya battı!Afrin gündemiyle toplanan Almanya Parlamentosu skandal görüntülere sahne oldu. Alman vekiller boyunlarına PKK paçavraları asarak, Zeytin Dalı harekatının bir an önce durdurulmasını istedi.
ABD'yi bitirecek rapor açıklandı!ABD'yi bitirecek rapor açıklandı!Polis Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nce hazırlanan raporda ABD ve AB'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK, PYD, PJAK, TAK, hatta DHKP-C gibi radikal sol örgütlerle de iş birliğine gittiği
İran'dan ABD'ye cevap: Geri adım atmayacağızİran'dan ABD'ye cevap: Geri adım atmayacağızAyetullah Ali Hamaney’in üst düzey danışmanı Ali Akbar Velayati, ABD’nin baskılarına rağmen Ortadoğu’daki etkinliğini durdurmayacağını ifade etti.
Rusya duyurdu! Türk gemisi Karadeniz'de yan yattıRusya duyurdu! Türk gemisi Karadeniz'de yan yattıRus Sputnik haber ajansının aktardığına göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Kırım Bölge Müdür Yardımcısı Vladimir İvanov, bir Türk şirketine ait Moldova bandıralı 'Berg' adlı kuru yük gemisinin Karadeniz'de su alarak yan yattığını belirtti.
  • Trump 6.900 Suriyeli'nin iznini uzattı01 Şubat 2018 Perşembe 14:18
  • Paskalya’ya kadar kurulamazsa felaket olur01 Şubat 2018 Perşembe 14:14
  • Katliamın yeni kanıtları bulundu01 Şubat 2018 Perşembe 13:43
  • ABD'nin en üst düzey komutanından skandal açıklama01 Şubat 2018 Perşembe 13:35
  • Suudi Arabistan'ı yakaladılar!01 Şubat 2018 Perşembe 12:12
  • Katar'dan kritik 'Türkiye' açıklaması!01 Şubat 2018 Perşembe 12:12
  • Myanmar lideri'nin evine saldırı düzenlendi01 Şubat 2018 Perşembe 12:06
  • Nikki Haley, İsrail'in avukatlığına soyundu01 Şubat 2018 Perşembe 12:04
  • Heniyye, ABD'nin 'küresel terör' listesine alındı01 Şubat 2018 Perşembe 12:03
  • İsrail'den Netanyahu'yu ürkütecek açıklama!01 Şubat 2018 Perşembe 11:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri