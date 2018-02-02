Kilis ve Hatay'a peş peşe 6 roket atıldı!

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından Kilis kent merkezine yönelik 3 ayrı roketli saldırı düzenlendi.

Terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 3 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. İki saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 3 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü.

Terör örgütü mensuplarınca atılan 3 roket, Fidanlık Mahallesi'ne düştü. Roketlerden birisi bir evin bahçesindeki aracın üzerine, diğeri eski sanayi bölgesine düştü.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

KİLİS'E 3 ROKET

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından Kilis kent merkezine yönelik 23 ayrı roketli saldırı düzenlendi.

Alınan ilk bilgilere göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Diğer roket ise Kilis Devlet Hastanesinin yanındaki boş alana isabet etti.

Can kaybının olmadığı olayın ardından polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak, inceleme başlattı.

Bu arada, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına aldı. Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine eş zamanlı olarak toplam 6 roket atıldı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Terör örgütü mensuplarınca bugün atılan roketlerden birinin Fidanlık Mahallesi'ndeki sanayi sitesine düşmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Rifat Sinirli (69) tedavi altına alındığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşçi emeklisi olduğu öğrenilen Sinirli'nin tesadüfen olay yerinden geçtiği öğrenildi. Tedavileri süren 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.