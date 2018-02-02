02 Şubat 2018 Cuma17 C.Evvel 1439
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İngiliz basını yazdı: Macron geri adım attı!

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Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli" şeklindeki sözlerine Türkiye'den gelen tepki sonrası ikinci kez geri adım attı.
İngiliz basını yazdı: Macron geri adım attı!
İngiliz basını yazdı: Macron geri adım attı! İngiliz basını yazdı: Macron geri adım attı! İngiliz basını yazdı: Macron geri adım attı!

Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kendi sınırında yaptığı operasyonların, güvenliğini sağlamak ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele için meşru hakkı olduğunu ifade etti.

Fransa, Macron'un bu açıklamalarıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarında ikinci kez geri adım atmış oldu. 

Macron, çarşamba günü, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli." ifadelerini kullanmıştı. 

''MACRON GERİ ADIM ATTI''

Reuters haber ajansı da konuyla ilgili haberinde "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin öfkesi üzerine Suriye uyarısında geri adım attı" başlığını kullanarak Macron'un, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tepkisi sonrası Türkiye'nin amacını anladığı yorumunu yaptı. 

Fransa yönetimi, daha önce de Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalar yapmıştı. 

BM'YE ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, harekatın başlamasından bir gün sonra, 21 Ocak'ta, katıldığı bir televizyon programında operasyonun durdurulması çağrısında bulunmuştu. 

Aynı gün Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da "Suriye'deki insani durumu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağıracaklarını"açıklamıştı. 

Açıklamasının ardından Çavuşoğlu ile aynı gün görüşen Le Drian, toplantının Türkiye'nin askeri operasyonunu hedef almadığını belirtmiş, Fransa yönetimi ise çağrının, ''Suriye krizinin görüşüleceği bir istişare toplantısı'' olduğunu kaydetmişti.

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