Dünya bu maçı bekliyor! SB52 heyecanı

ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan ve bu yıl 52'ncisi düzenlenecek Super Bowl, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da Minnesota eyaletinin Minneapolis kentindeki U.S. Bank Stadyumu'nda oynanacak.

Bu seneki mücadelede Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Philadelphia Eagles ile Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu New England Patriots karşı karşıya gelecek.

Her iki takım normal sezonu 13 galibiyet ve 3 yenilgi ile kendi konferanslarında zirvede tamamlarken, bu seneki karşılaşma ayrıca 2004 sezonunun ardından oynanan Super Bowl maçının rövanşı olacak. Şubat 2005'te düzenlenen 39. Super Bowl müsabakasında Patriots, Eagles'ı 24-21 mağlup etmişti.

- Eagles, ilk Super Bowl zaferinin peşinde

NFL ile Amerikan Futbol Ligi'nin (AFL) 1966 sezonunun öncesinde birleşme anlaşması imzalamasının ardından ilk kez Ocak 1967'de oynanmaya başlanan Super Bowl mücadelesinde ise henüz Eagles'ın zaferi bulunmuyor.

En son 1960 yılında NFL şampiyonu olan Philadelphia Eagles ise kulüp tarihindeki ilk Super Bowl zaferini elde etmek için sahaya çıkacak.

Philadelphia Eagles, 1980, 2004 ve 2017 sezonlarının ardından Super Bowl mücadelesine yükselirken, takımın 1948, 1949, 1960 sezonları olmak üzere toplam 3 NFL şampiyonluğu var.

- Patriots 6'ncı kupanın peşinde

NFL tarihinde 10 kez Super Bowl'a yükselen ilk takım olma başarısını gösteren geçen senenin şampiyonu New England Patriots, son 4 sezonda 3'üncü kez Super Bowl maçına çıkacak ve 6'ıncı şampiyonluk için ter dökecek.

2001-2016 sezonları arasında toplam 5 Super Bowl şampiyonluğu elde eden Patriots, 1985, 1996, 2007 ve 2011 sezonlarının ardından da Super Bowl'a yükselmiş ancak bu mücadelerden yenik ayrılmıştı.

New England Patriots, pazar geceki maçta galip gelerek 6 Super Bowl şampiyonluğu bulunan Pittsburgh Steelers'ı yakalamayı amaçlıyor.

Patriots'un başantrenörü Bill Belichick ve yıldız oyun kurucusu Tom Brady, 2001 sezonundan bu yana 8. kez Super Bowl'a yükselirken, bu ikili birlikte çıktıkları 7 Super Bowl maçının 5'inden zaferle ayrılmayı başardı.

- 40 yaşında rekora koşuyor

New England Patriots'ın 40 yaşındaki oyun kurucusu Brady ise, ABD'deki bir çok spor yazarına göre formunun zirvesinde yer alarak spor otoritelerini şaşırtıyor.

Bu sene NFL'de 18'inci sezonunu oynayan Brady, pazar günkü maçtan galibiyetle ayrılması durumunda 6'ncı Super Bowl zaferini elde ederek Amerikan futbolu tarihinde bunu başaran ilk oyuncu olacak.

Ayrıca, bu sezonki MVP (En değerli oyuncu) ödülünün en güçlü adayı olarak gösterilen Brady'nin 2 NFL MVP, 4 de Super Bowl MVP ödülü bulunuyor.

MVP ödülünün sahibinin de belli olacağı "NFL Honors" ödül töreni cumartesiyi pazara bağlayan gece TSİ 02.00'da Minnesota eyaletinin Minneapolis Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Bu yıl düzenlenecek 52'nci Super Bowl'un Brady için bir diğer anlamı ise müsabakanın Minnesota eyaletinde düzenlenecek olması.

Ailesinin doğup büyüdüğü Minnesota eyaletinin Browerville kasabasını çocukken her yaz ziyaret eden Brady'nin annesi Galynn Brady geçen seneden beri kanserle mücadele ediyor.

Brady, geçen yıl düzenlenen ve Amerikan futbol tarihinin en çekişmeli maçlarından birine sahne olan 51'nci Super Bowl'da takımını sırtlamış ve Atlanta Falcons'a karşı 25 sayı geriden gelerek Patriots'ı şampiyonluğa taşımıştı.

Super Bowl tarihinde ilk defa uzatmaya giden ve 34-28 skorla biten maçın sonunda Brady, sahaya inen annesiyle başarısını paylaşmıştı.