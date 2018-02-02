02 Şubat 2018 Cuma17 C.Evvel 1439
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8 milyon araç sahibi için büyük indirim!

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8 milyon araç sahibi için büyük indirim!
Meclis'e suluna tasarıya göre , 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak. Türkiye genelinde 8 milyona yakın 16 yaş üstü araç var.
8 milyon araç sahibi için büyük indirim! 8 milyon araç sahibi için büyük indirim! 8 milyon araç sahibi için büyük indirim!

Meclis'e sunulan tasarıya göre ikinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha Merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurtiçinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getirilmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 218 bin 945 adede yükselirken, bu araçların 2 milyon 631 bin 723 adedi 16-20 yaş arasında, 5 milyon 40 bin 37 adedi ise 21 ve üzeri yaşlarda. Yani ÖTV teşviki alacak taşıt sayısı şu an için 7 milyon 671 bin 760 adettir.

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