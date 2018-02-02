02 Şubat 2018 Cuma17 C.Evvel 1439
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Yıldırım tarih verdi! 2019'da bitecek...

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Yıldırım tarih verdi! 2019'da bitecek...
Ankara-Niğde Otoyolu'nun temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Edirne'den otoyola giren bir vatandaşımız bu yol bittiğinde Şanlıurfa'ya kadar hiç araba sollamadan otoyolda gidecek" dedi.
Yıldırım tarih verdi! 2019'da bitecek... Yıldırım tarih verdi! 2019'da bitecek... Yıldırım tarih verdi! 2019'da bitecek...

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Ankaralı hemşerilerim değerli kardeşlerim hanımefendi ve beyefendiler hepinizi bu mübarek cuma gününde selamlıyorum.

 

Bir proje için bir yatırım için bir hizmet için beraberiz. Bugün Ankara için Niğde ve arada bulunan Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve hatta Konya için tarihi bir gün. Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Niğde'ye ve oradan Adana'ya, Gaziantep'e Şanlıurfa'ya tüm iller için büyük bir hayali gerçeğe dönüştürm adına son bir hamle yapıyoruz.

Edirne'den otoyola giren bir vatandaşımız bu yol bittiğinde Şanlıurfa'ya kadar hiç araba sollamadan otoyolda gidecek.

Türkiye'nin Batı'dan Doğu'ya Kuzey'den Güney'e bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük hayatları birleştirdik.

Eski para ile 4 katrilyon, bir proje sadece 4 milyar. Bugün Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek için bile bu proje baksak yetiyor.4 milyar lira yatırımı Türkiye'nin barajlardan, altyapı yatırımlarında büyük eserleri olmuş ERG İnşaat tek başına yapıyor.

2019 SONUNDA BİTECEK

Yapım dahil yaklaşık 12 sene... Yapımı da çıkarsak 3 yıl diyelim, 9 sene bu yol işletilecek. 9 sene sonunda devletin eline geçecek. Güzel iş değil mi? Para harcamıyorsunuz. 9 yıl işletmeye veriyorsunuz sonra 332 kilometre yolu tekrar alıyorsunuz. 2018-2019-2020 uzun değil mi? Daha kısa sürede bitebilir mi? 2019 sonunda bitirecek miyiz? 2019'un sonunda Ankara-Niğde Otoyolu bitecek ve hizmete girecek.

VER ELİNİ 2 SAATTE ORADASINIZ

4 saatten 2 saate düşecek. 2 saat Ankara-Niğde ver elini 2 saatte oradasınız. Eğer Ankara'da oturuyorsanız, aileniz Niğde'de ise sabah kahvaltıya bile gidebilirsiniz. Yaklaşık 200 milyon tasarruf var, yollarda ömrünüz geçmeyecek. Daha az mazot yakacak, böylece 200 milyon da yılda cebimize kalacak.

Ayrıca, bu yol sadece Ankara, sadece Niğde'ye hizmet etmiyor. Güzergah üzerinde bulunan Konya'ya, Aksaray'a, Kırşehir ve Nevşehir'e de... Bu şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızda bu yoldan istifade ediyor. Yolun ana uzunluğu 277 kilometre. 55 kilometre de bağlantıları tutuyor. Toplam 332 kilometre bir uzunluğa ulaşıyor.

Yol üzerinde 5 tane viyadük var. 28 köprü, 124 tane altgeçit, 386 tane menfez, 5 tane dinlenme tesisi, 2 tane bakım ve onarım şantiyesi ve bütün bu tesislerde yol üzerinde olacak.

Bu yol sadece vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmakla kalmayacak aynı zamanda ticaretin artmasına ve kalkınmasına da fayda sağlayacak.

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