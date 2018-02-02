02 Şubat 2018 Cuma17 C.Evvel 1439
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Şehit er operasyon öncesi 'tatile gideceğim' demiş

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Şehit er operasyon öncesi 'tatile gideceğim' demiş
Kuzey Irak'ın Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan 2 askerden bekâr Piyade Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar (27), operasyondan bir gün önce, 2 halası ile cep telefonunda mesajlaşara
Şehit er operasyon öncesi 'tatile gideceğim' demiş Şehit er operasyon öncesi 'tatile gideceğim' demiş Şehit er operasyon öncesi 'tatile gideceğim' demiş

Memleketi Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde bugün toprağa verilecek olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar'ın baba evine dün akşam gelen askeri yetkililer, acı haberi aileye verdi. Dün akşam saatlerinden beri Kürtçe ağıtların yükseldiği şehidin evinde, cenazenin getirilmesi bekleniyor. Fenalık geçiren şehidin yakınlarını, kadın subaylar sakinleştirmeye çalıştı. Türk bayrakları ile donatılan Ormanbağı köyü meydanında yapılacak cenaze töreni için hazırlıklar tamamlandı.

AKRABALARIYLA MESAJLAŞTI

 

Şehit Hayrettin Dindar'ın, operasyondan bir gün önce, cep telefonunda akrabalarıyla kurdukları grupta, mesajlaştığı ortaya çıktı. Operasyona gitmeden önce bir kare fotoğrafını çekip gruba gönderen Şehit Dindar, Hacer ve Atike adlı halalarının, "Hayırdır gece gece nereye gidiyorsunuz?" mesajına, "Merak etmeyin tatile gideceğim" yanıtını verdi. Şehit Er Hayrettin Dindar'ın, burada paylaştığı fotoğrafının ise son fotoğrafı olduğu belirtildi.

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Şehit er operasyon öncesi 'tatile gideceğim' demişŞehit er operasyon öncesi 'tatile gideceğim' demişKuzey Irak'ın Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan 2 askerden bekâr Piyade Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar (27), operasyondan bir gün önce, 2 halası ile cep telefonunda mesajlaşara
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