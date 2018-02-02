Tekmeci hakeme dev ceza! Resmen...

Fransa Ligi'nde geçtiğimiz ay Nantes ile PSG arasında oynanan karşılaşmanın son anları son derece ilginç bir olaya sahne olmuştu.
Hakem Tony Chapron, savunmasına yardım etmek için kendi kalesine doğru koşan Diego Carlos ile çarpışmış ve yere düşmüştü. Hakem Chapron, kendisini kasıtlı düşürdüğü kanısıyla Brezilyalı oyuncuya tekme atma girişiminde bulunmuştu.
Daha sonra maçı durdurup Diego Carlos'u ikinci sarttan oyun dışı bırakan Chapron, aldığı yoğun tepkiler sonrası özür dilemişti.
Fransa Futbol Federasyonu da 45 yaşındaki hakemin ikinci bir karara kadar maç yönetmeyeceğini duyurmuştu. Yaşananların ardından Fransa Ligi Disiplin Komitesi, Chapron'a verilen cezayı açıkladı.
Buna göre hakem Chapron, 3 ayı ertelemeli 6 ay maç yönetmeme cezasına çarptırıldı. Bu cezayla hakem Chapron'un sezon sonuna dek Fransa Ligi'nde düdük çalamayacağı kesinlik kazandı.
14 yıldır ligde görev yapan Fransız hakem, söz konusu olay yaşanmadan önce sezon sonu düdüğünü asacağını açıklamıştı.