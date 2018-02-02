02 Şubat 2018 Cuma17 C.Evvel 1439
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Dursun Özbek çok kızdı! 'Beni devirmek için...'

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Dursun Özbek çok kızdı! 'Beni devirmek için...'
Galatasaray'da olağanüstü seçimi kaybeden Dursun Özbek, yakın çevresine yaptığı açıklamalarda camiadan bazı isimlere sinirli olduğunu söyledi.
Dursun Özbek çok kızdı! 'Beni devirmek için...' Dursun Özbek çok kızdı! 'Beni devirmek için...' Dursun Özbek çok kızdı! 'Beni devirmek için...'

Habertürk Gazetesi'nden Meriç Müldür, sürpriz bir şekilde seçimleri kaybeden Dursun Özbek'in yakın dostları ile yaptığı görüşmeden çıkanları kaleme aldı

"Başkaları bilmez de camianın duayenleri işin içindeki insanlardı ve her şeyi biliyorlardı. Ne kadar çıkmazda olduğumuzu, hangi icraatları yaptığımızı, yönetim olarak ne sıkıntılarla boğuştuğumuzu en iyi o duayenler biliyordu. Buna rağmen beni devirmek için karşı taraf adına çalıştılar. Yanlış yaptılar" diyor.."

MÜLDÜR'ÜN YORUMU;

Dursun Özbek yanlışlar yapmıştır, doğrular yapmıştır, detayları bilemem. Kendi iç sorunlarıdır, çözsünler. Ama ben başkanın kulübünü dolandırdığına, görevini suistimal ettiğine inanmam. Bunu söylüyorum çünkü işi maalesef o boyuta getirdiler. Bu algıyı yarattılar. Bir karalama kampanyasıdır gidiyor. Gittikçe de çirkinleşiyor.

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