Bakan Bak: Millet operasyonun arkasında

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu Afrin operasyonu sınırımızdaki o terör yuvaların dağıtmak için yapılan bir operasyon, bizim de millet olarak bu operasyona desteğimiz çok büyük." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere geldiği kentte ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret etti.

Burada Vali Nurullah Naci Kalkancı'dan brifing alan Bak, yaptığı açıklamada, vatanını ve milletini seven Adıyamanlıların, AK Parti’ye ve ülkeye çok büyük destek verdiğini söyledi.

Türkiye'nin şu anda çok önemli bir süreçten geçtiğini belirten Bak, şunları kaydetti:

"Afrin operasyonu devam ediyor. Mehmetçiğimize sahada dua ediyoruz, başarılar diliyoruz. Adıyamanlılar Afrin'e gitmek için askerlik şubesine koştu. Vatanını ve milletini ne kadar sevdiğini gösteriyor. Her türlü desteği de veriyorlar. Bu Afrin operasyonu sınırımızdaki o terör yuvalarını dağıtmak için yapılan bir operasyon, bizim de millet olarak bu operasyona desteğimiz çok büyük. Biz de özellikle gençlerimize güveniyoruz. Onlar bizim geleceğimiz onun için de buraya gençlik kolları kongresine geldik. Gençlerimizle görüşeceğiz."