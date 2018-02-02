Suriye Sınırı için Kızılay yardım başlattı

Afrin’deki terör odaklarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’nun birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekatı büyük bir başarıyla devam ederken Türk Kızılayı da bölgedeki sivillere yardım için çalışmalarına başladı.

Kızılay, uzun süredir teröristlerin gölgesi altında yaşayan ve gıdaları tükendiği için açlıkla yüzleşen Afrin'in kuzeyindeki Sorke köyü için yardım elini uzattı.

Günler öncesinde yiyecekleri tükenen, bölgenin terör odaklarından temizlenmesinin hemen ardından evlerinden çıkarak yiyecek aramaya başlayan köylüler, sınır hattında nöbet tutan Mehmetçikten yardım istedi. Bunun üzerine Türk Kızılayı ekibiyle iletişime geçen Mehmetçik, köy halkının ihtiyacı olan gıda malzemelerini talep etti.

Mehmetçiğin nöbet tuttuğu hudut karakoluna götürülen gıda malzemeleri “Kirpi” adı verilen zırhlı araca yüklenerek köye ulaştırıldı. Yardım malzemeleri Kızılay ekipleri tarafından ailelere teslim edildi.

BEBEKLER VE ÇOCUKLAR İÇİN KIYAFET YARDIMI YAPILDI

Uzun süredir zor günler geçiren köylülerin imdadına yetişen Mehmetçik ve Kızılay, kıyafet ihtiyacı olan bebekleri ve çocukları da unutmadı. Ayaklarında sadece terlik olan ve çorapları çamurla kaplanan çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.

Suriyeli aile, Kızılay ve Mehmetçik'e teşekkür ederek, harekatın ardından çok rahat yaşamaya başladıklarını belirtti. Gıda sıkıntısı çektikleri için sınırdaki askere sığındıklarını dile getiren Suriyeliler, “Biz Türk askerinden memnunuz. Türkiye'nin kollarına sığındık. Onlar bize erzak verdi, bizi korudu. Teröristler önceden bizim köyümüze geliyordu. Harekat sonrasında gelmiyorlar artık. Türk askeri bizim güvenliğimizi sağladı. Artık korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.