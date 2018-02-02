Dağlardan topladılar, 13 milyon lira kazandırdı

Yemeklere kattığı lezzetin yanı sıra alternatif tıpta da birçok yararı bulunan defne, bin 500 kişiye istihdam kaynağı oldu. 2013 yılında yalnızca 128 ton olarak toplanıp işlenerek yurt dışına ihraç edilen defne, 2017 yılında 6 bin 500 olarak planlanan hedefi de geçerek 8 bin tona ulaştı.

Çoğunluğu maden işçilerinin yaşadığı Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ikamet eden vatandaşlar, topladıkları defne yapraklarını işleyerek ailelerine ek gelir sağlıyor. Genellikle kırsal alanda kendiliğinden yetişen defne yapraklarını toplayan aileler, çuvalladıkları yaprakların kilosunu 1.5 TL’ye satıyor.

Haftanın belirli günleri mahalleye gelen firma sahipleri, satın aldıkları defneyapraklarını sanayide kullanmak üzere fabrikalarına götürüyor.

Emekli madenci, baretini takıp defneyaprağı topluyor

Uzun yıllar madencilik yaparak ailesini geçindiren ve emekli olunca da baretini takıp defneyaprağı işleyen Ayhan Tarhan, kazandıkları ek gelirle ailesine destek olduğunu ifade etti. Tarhan, “Emekli olduktan sonra defne yapmaya başladım. Defne geçim kaynağı oldu. Arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Emekli olanlar genellikle defne yapıyorlar, ek gelir kaynağımız oldu. Bir çuvaldan 15 ila 30 lira arası para kazanıyoruz” diye konuştu.

Eşi ile birlikte boş vakitlerinde defne yaprağı işlediğini anlatan iki çocuk annesi Emine Tarhan ise “Devletimizden Allah razı olsun. Böyle bir şey çıkartmış. Teşekkür ediyoruz. İhtiyacımızı karşılıyoruz. Eşim uzun yıllar madencilik yaptı. Emekli olunca evde canı sıkılıyor. Maden işçisi sonuçta, akşama kadar böyle defneyle uğraşıyor. Güzel de para kazanıyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılıyor, alışverişi yapıyor. Hem canı sıkılmamış oluyor” şeklinde konuştu.

Üniversite harçlıklarını defneden çıkartıyor

Denizli’de üniversite okuduğunu anlatan madenci çocuğu Emre Tarhan ise, “Tatillerde yapabildiğim kadar yapıyorum. Bana da harçlık oluyor. Aileme ek gelir oluyor. İhtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bunu bize yapmamızı sağlayan ilgililere de teşekkür ediyoruz. Babam uzun yıllar madencilik yaptı. Şu an emekli. Biz de eve ek gelir olsun diye bu işi yapıyoruz” dedi.

“Hedef 2023 yılında 23 bin ton”

Envanter çalışmalarında 122 bin ton defne mevcudiyetinin olduğunu aktaran Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel ise defnenin vatandaşlara ek gelir kapısı olduğunu hatırlattı. Bin 500 kişiye istihdam kapısı olduğunu aktaran defnenin rehabilitasyon çalışmalarına da yer veren Beşel, 2018 yılında 50 bin adet defne fidanını toprakla buluşturacaklarını belirtti.

2018 yılında 12 bin ton defne toplanmasının hedeflendiğini hatırlatan Beşel, şöyle dedi:

“Yapılan envanterlere göre 122 bin ton defne mevcudiyeti var. Envanter çalışmalarımız halen devam ediyor. Bunun yanı sıra geçen yıl 8 bin ton defne üretimi yaptık. Bu da ayrıca vatandaşlarımızın geçim kapısı oldu. Yaklaşık bin 500 kişi defne toplama işinde çalışıyor. Azımsanmayacak gelir elde ettiler. 2013 yılında 128 ton defne üretimine karşılık 2017 yılında programımız 6 bin 500 ton olmasına rağmen 8 bin ton üretimi gerçekleştirdik. Yine 2018 yılında 12 bin ton defne toplamayı hedefliyoruz. Defne sahalarımızı üç yılda bir planlıyoruz. Sürgünleri alıyoruz üç yıl sonra tekrar sahalara giriyoruz. 2023 yılında hedefimiz ise Cumhuriyetin 100. Yılında 23 bin ton hedefliyoruz. Şu anda da Türkiye’de defne üretiminde biz orman bölge müdürlüğü olarak birinciyiz. Bartın ve Zonguldak illerinde bin 500 vatandaşımız bu konuda istihdam sağlanıyor. Geçen yıl aktarılan rakam 13 milyon lira. 2016 yılında bakanlığımızın talimatları ve genel müdürlüğümüzün emirleri gereği defne eylem planı kapsamında 490 dekar alanlık da defne rehabilitasyonu yaptık. 2016 yılında 10 bin ve 2017 yılında da 25 bin olmak üzere toplam 35 bin adet defne fidanı diktik. Defne sahalarımızla ilgili de işliyoruz. Yeni defne sahalarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bozuk ormanları iyileştirirken daha çok defne fidanı dikiyoruz. 2018 yılında da 50 bin adet defne fidanını toprakla buluşturacağız. Yine bu çalışmalarımız devam edecek. BEÜ ve TSO, BAKKA ile defnenin Zonguldak ekonomisine kazandırılması projesinde paydaş çalışmalarımız sürüyor.”