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Bakan'ın tepki gösterdiği ceza için resmi açıklama

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Bakan'ın tepki gösterdiği ceza için resmi açıklama
PFDK'nın Sivasspor maçı öncesi 1 dakika boyunca asker selamı yapan Yeni Malatyaspor'a 'maçın başlamasını geciktirdiği' gerekçesiyle 15 bin TL ceza vermesi büyük tepki toplamıştı.
Bakan'ın tepki gösterdiği ceza için resmi açıklama Bakan'ın tepki gösterdiği ceza için resmi açıklama Bakan'ın tepki gösterdiği ceza için resmi açıklama

Süper Lig’in 19. haftasında geçtiğimiz 28 Ocak Pazar günü Malatya’da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının başlangıç düdüğü öncesi taraftarlar bir dakika boyunca asker selamı vererek, Afrin’deki Mehmetçiğe destek verdi. Taraftarların bu desteğine sahada bulunan futbolcularda katılarak Mehmetçik selamı vermişti. 

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz Pazar günü Yeni Malatya Stadı’nda oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor’a vermiş olduğu ceza kalemlerinden birisini taraftarın ve futbolcuların TSK'nın Zeytin Dalı Harekatına destek ve moral vermek için 1 dakikalık Mehmetçik Selamı göndermesi nedeniyle maçın geç başlaması olarak yorumlandı ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

PFDK’nin kararında bu durum şu şekilde yer almıştı

 

“Aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına.”

BAKAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ceza sonrası Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin, TFF yöneticileriyle görüşerek sert bir ifadeyle tepkisini dile getirdiği bu durum sonrası PFDK'nın kendisini konuyla ilgili bilgilendirdiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA: CEZA ASKER SELAMINDAN DEĞİL

Bu durumun basında büyük yankı oluşturması sonrası Yeni Malatyaspor bir açıklama yayınlayarak verilen cezanın asker selamından değil sahaya geç çıkmaktan dolayı olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Malatyaspor'un açıklaması şu şekilde:

Kamuoyuna duyurulur. Evkur Yeni Malatyaspor-D. G. Sivasspor karşılaşmasından dolayı kulübümüze verilen 60.000 TL cezayla ilgili kamuoyunda yanlış anlaşılmadan dolayı bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Ülkemizin son yıllarda yaşamış olduğu hain saldırılar ve planlara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri´nin Afrin Operasyonu ve Kahraman Mehmetçiğimizin hainleri yerle yeksan etmesinin haklı gururunu tüm camia olarak yaşamaktayız. Bu hassas dönemden geçerken bazı bilgilerin doğru yansıtılması ve bilgilendirilmesi kanısındayız. Türkiye Futbol Federasyonu her maç takımlara sahaya çıkarken Metmetçiğimizi destekler nitelikte ayrı ayrı pankart göndermekle birlikte, federasyonumuz bu konuda bizi ve diğer takımları destekleyici bilgiler vermektedir. Kulübümüze verilen ceza tamamiyle talimatlara uymama cezası olup, sevgili taraftarlarımızın yaptığı o muhteşem Asker Selamı ile ilgili değildir. Kulübümüze cezanın 15.000 TL´si sahaya geç çıkma, 45.000 TL´si de golden sonra kale arkasındaki seyircimizin sahaya atlama cezası olarak verilmiştir. Taraftarlarımızın hassasiyetini anlıyor ve destekliyoruz. Biz Evkur Yeni Malatyaspor olarak, Hakkın yolundan ayrılmayarak Hakkaniyet denizinde yüzmeyi tercih ederiz.

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