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DEAŞ'ın 'medya sorumlusu' Kocaeli'de yakalandı

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DEAŞ'ın 'medya sorumlusu' Kocaeli'de yakalandı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonuyla terör örgütü DEAŞ'ın 'medya sorumlusu' olduğu belirtilen Suriye uyruklu Abdulbasit Abdulaziz Hammud (22) yakalandı.
DEAŞ'ın 'medya sorumlusu' Kocaeli'de yakalandı DEAŞ'ın 'medya sorumlusu' Kocaeli'de yakalandı DEAŞ'ın 'medya sorumlusu' Kocaeli'de yakalandı

Terör örgütünün faaliyetlerini kayda alarak, internette yayınlayan Abdulbasit Abdulaziz Hammud tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'lı Abdulbasit Abdulaziz Hammud'un, Suriye'nin Halep kentinden kaçak yollarla Hatay'a geldiğini ardından Gaziantep'e geçtiğini, buradan da Kocaeli'nin Derince ilçesine ulaştığını belirledi. Sahte kimlikle ev kiraladığı öğrenilen DEAŞ'lı Hammud, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. Abdulbasit Abdulaziz Hammud'un 4 yıl önce terör örgütü DEAŞ'a katıldığı, örgüt içinde 'medya sorumlusu' olduğu, örgütün eylem ve faaliyetlerini kamera ile kayda alarak, internette yayınladığı, Derince'de ise kendisine görev verilene kadar 'ölü hücre' olarak bekleyeceği tespit edildi.

 

Jandarmada sorgusu tamamlanan DEAŞ'lı Abdulbasit Abdulaziz Hammud, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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