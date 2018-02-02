Yunanistan'dan skandal karar... Türkiye'ye ret!

Yunanistan DHKP-C'ye yönelik operasyon yaparak yakalanarak 9 Türk hakkında soruşturma başlatmıştı. Yunan Polisi (ELAS), tutukluluk halleri devam eden şüphelilerin isimleri, fotoğrafları ve bazıları sahte olduğu belirtilen kimlik belgelerini savcılık onayının ardından yayınlamıştı
Buna göre, gözaltına alınan şahısların isimleri, Burak Ağarmış (23), Mehmet Doğan (59), Ali Gökoğlu (49), Halaz Secer (20), Sadi Naci Özpolat (48), Anıl Sayar (26), İsmail Zat (64), Hasan Biber (59) ile olarak belirtildi. Bir kişinin isminin ise Ergül Acer ya da Halil Demir (40) olabileceği ifade edilmişti.