Tümörü görünce şok oldular! 34 kilo...

Meksika'nın Mexico şehrinde yapılan ameliyatta, Kosta Rikalı kadının karnından 34 kilo ağırlığında bir tümör çıkartıldı. Kadının yumurtalıklarındaki neoplazmanın çevresi bir buçuk metreydi.

KARNININ YÜZDE 80'İ TÜMÖRDÜ

Ameliyat başladığında tümör, kadının karın boşluğunun yüzde 80'ini işgal ediyor ve karaciğer ile bağırsağın normal çalışmasını engelliyordu.

8 YILDIR AMELİYATI ERTELİYORDU

​Kosta Rika vatandaşı 57 yaşındaki Sonia Lopez, cerrahi müdahalenin gerektiği uyarısını 8 yıl önce almış ama "kişisel nedenlerle" ameliyattan vazgeçmişti.

Halihazırda kadının kendini iyi hissettiğini söyleyen doktorlar, Lopez'in hızla iyileştiğini anlattı.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"

Lopez, "Kendimi çok yorgun ve hasta hissediyordum. Şu anda hissettiğimle daha önce hissettiğim arasındaki fark Güneş ile Dünya arasındaki mesafe gibi. Sanki yeniden doğdum" dedi.

REKORLAR KİTABINA GİREBİLİR

Uzmanlar, çıkarılan tümörün Orta Amerika bölgesinin en büyüğü unvanını alabileceğini söyledi. Cerrah Pablo Sibaja, "Bu, bölgede karşılaştığımız en büyük tümör. Guinness Rekorlar Kitabı'nda 30 kiloluk tümör yer alıyor. Bu tümörün ağırlığı ise 34 kilo" ifadelerini kullandı