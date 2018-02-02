02 Şubat 2018 Cuma17 C.Evvel 1439
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Teröristbaşı Salih Müslim Fransa'ya yalvardı

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Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan teröristler, Amerika ve Rusya'dan beklediği desteği göremeyince rotayı Fransa'ya çevirdi.
Teröristbaşı Salih Müslim Fransa'ya yalvardı
Teröristbaşı Salih Müslim Fransa'ya yalvardı Teröristbaşı Salih Müslim Fransa'ya yalvardı Teröristbaşı Salih Müslim Fransa'ya yalvardı

Suriye'de iç savaşı sonlandırma bahanesiyle terör örgütlerine açık bir şekilde destek veren Amerika, 2 yıl boyunca terör örgütü YPG'ye silah ve mühimmat gönderdi.

DEAŞ ile mücadele bahanesiyle yapılan bu yardımlardan sonra Amerika'nın Suriye'deki terörist müttefikleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile iyice köşeye sıkıştı.

 

FRANSA TÜRKİYE'Yİ DURDURSUN

Operasyonların durması için Amerika'dan ve Rusya'dan defalarca yardım isteyen terör örgütü YPG, şimdi de Fransa'ya bir çağrıda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı başlamadan kısa bir süre önce Avrupa'ya kaçan Salih Müslim, Fransa'nın Afrin operasyonunu durdurması gerektiğini söyledi.

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