02 Şubat 2018 Cuma17 C.Evvel 1439
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Otomobil pazarı ocak ayında büyüdü

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Otomobil pazarı ocak ayında büyüdü
Türkiye'de otomobil satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,59 artışla 26 bin 611 oldu.
Otomobil pazarı ocak ayında büyüdü Otomobil pazarı ocak ayında büyüdü Otomobil pazarı ocak ayında büyüdü

Türkiye'de otomobil satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,59 artışla 26 bin 611 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 35 bin 76 olarak gerçekleşti. 35 bin 323 olan 2017 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 0,7 azaldı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,82 artış gösterdi.

Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,59 artışla 26 bin 611 oldu. Ocak 2017'de 25 bin 689 satış gerçekleşmişti. Ocak 2018'de hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,13 azalarak, 8 bin 465 olarak gerçekleşti. Geçen sene 9 bin 634 satış olmuştu.

2000cc üstü otomobillerde yüzde 21,1 azalış izlendi

Bu yılın ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 1,7 ve 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 19,1 artış görülürken, 2000cc üstü otomobillerde yüzde 21,1 azalış izlendi. Bu yılın ocak ayında 9 adet elektrikli ve 518 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,0 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 10 bin 378 ile sahip oldu.

Söz konusu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,83’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,28’e yükseldi.

"Toplam pazarın 925 bin-975 bin adet aralığında olması tahmin edilmektedir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ODD Genel Koordinatör Dr. Hayri Erce, şunları kaydetti:

"2018 yılında ABD’deki gelişmeler, Merkez Bankası’nın (FED) para politikasındaki normalleşme süreci, ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faiz artırma beklentisi, Avrupa Birliği (AB) ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) uygulayacağı para politikası, Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan etkisi, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi, jeopolitik gelişmeler, TCMB’nin para politikası ve enflasyonla mücadele kararlığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı etkili olacaktır. 2018 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 925 bin-975 bin adet aralığında olması tahmin edilmektedir."

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