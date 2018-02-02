PFDK'dan Marius Sumudica'ya ceza!

PFDK, Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 1 maç ceza ve 13 bin TL para cezası verdi.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.02.2018 tarih ve 47 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın, 31.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.