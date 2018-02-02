Toprağımızda gözü olanın gözünü patlatırız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Türkiye'nin bir karış toprağında gözü olamaz; gözü olanın, gözünü patlatırız" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili "Suriye, Suriyelilerindir. Kimsenin, Türkiye'nin bir karış toprağında gözü olamaz; gözü olanın, gözünü patlatırız" dedi.

'TERÖRİST ÖRGÜTLER, SATIN ALINMIŞ AJANLARDIR'

'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Fakıbaba, "Afrinli de Suriyelidir ve Suriye, Suriyelilerindir. Kimsenin, Türkiye'nin bir karış toprağında gözü olamaz; gözü olanın gözünü patlatırız. Bu ülke için günde 18- 20 saat çalışmalıyız. Partimizin amaçlarını anlatacağız. Halkın refahını artırmak istiyoruz. İnsanların özel yaşamıyla ilgilenmiyoruz. Farklı kültürlere sahip olsak da hepimiz kardeşiz. Art niyetli insanlar, bu zenginliği kavgaya dönüştürmek istiyor. Terörist örgütler, başka ülkeler tarafından satın alınmış ajanlardır. Halkı korumazlar. Bizim birlik- beraberliğimiz, hepimizin amacıdır. Bugünden itibaren çok daha fazla çalışalım" diye konuştu.