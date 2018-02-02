Afrin’in kuzeyi kontrol altında

Mehmetçik ve ÖSO güçleri, Afrin’in kuzeyindeki 2 köyü daha ele geçirdi. Böylece Afrin’in kuzeyinde geniş bir hat denetim altına alınmış oldu. Harekâtta bugüne kadar 811 terörist etkisiz hale getirildi.

14.55: Anadolu Ajansı, Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin karşısındaki terör mevzilerinin çoklu roketatar ve topçu birliklerince bombardımana tutulduğunu bildiriyor.

14.30: Bülbül kasabasının alınmasıyla yeni hedef olan Raco bölgesini Türk savaş uçakları bombalıyor. Bombardımanda vurulan yerler arasında Raco merkezindeki terör mevzileri de var.

12:40: YPG'li teröristlerden alınan Darmık Dağı'na Türk bayrağının dikilme anı...

12.25 : Bülbül kasabasının alınmasıyla yeni hedef olan Raco bölgesini Türk savaş uçakları bombalıyor.



11.00 : Afrin'in doğusundaki Azez'de Zeytin Dalı harekâtının başlangıcından bu yana alarm durumu var. Doğu cephesinin açıldığı bölgedeki ÖSO'nun polis güçleri birkaç bomba yüklü araç yakaladı.

10.30 : Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) sosyal medya hesapları, Bülbül kasabasının içinden fotoğraflar yayınladı. Çarpıcı kareler, kasabanın YPG'liler tarafından bir terör merkezi haline getirildiğini gösteriyor.



10:15 : TSK: Zeytin Dalı harekâtında öldürülen terörist sayısının 823 olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur." denildi.

08.05 : Bülbül'ün alınmasının ardından Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Raco'ya operasyon başlattı.

08:00 : TSK, 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirilen silahların görüntülerini yayınladı. Ele geçirilen silahlar arasındaki hava savunma füzesi dikkat çekti.

1 adet SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi,

4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği,

2 adet Bixi makineli tüfek,

2 adet RPG 7 Roketatar,

4 adet RPG 7 Roketatar mühimmatı,

1 adet Keskin nişancı tüfeği,

3 adet Tabanca,

1 adet Anti tank mayını,

2 adet El bombası

3 adet Dürbün

2 adet El telsizi,

15 adet Şarjör

Çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı.





Zeytin Dalı Harekâtı’nın 13. gününde yoğun hava saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kuvvetleri sekiz noktadan ilerleyişini sürdürdü. Harekâtta Afrin’in kuzeyindeki Zara ve Ali Kar köyleri terör örgütü YPG’den alındı. Böylece daha önce ele geçirilen Suriye-Türkiye sınır hatındaki Şenkal köyü ve çevresi ile Zehran bölgesi birbirine bağlanarak, Bülbül belde merkezinin kuzeyinde geniş bir hat denetim altına alındı. Bülbül, 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK’dan temizlenen en büyük yerleşim yeri oldu.

Burseya Dağı ve çevresinde tamamen kontolü sağlayan TSK ve ÖSO kuvvetleri, bölgede alan hakimiyetini tam olarak sağlamak için temizlik faaliyetlerine ağırlık verirken hava ve kara harekâtı, sınır hattındaki Bülbül kasabası çevresinden doğuya açılan Şenkal alanına doğru kaydırıldı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

F-16’lar, dağlık bölgedeki beton ve demirle güçlendirilen mevziler ve yer altı sığınaklarını hedef aldı. Bülbül kasabası çevresi ve Darmık Dağı’ndaki teröristlerin mevzilendiği noktalara doğru TSK ve ÖSO kuvvetleri tarafından çıkarma yapıldı. Bölgede yer yer şiddetli çatışmalar yaşandı. Bu sırada uçaksavarların seri atışları sınır hattından da sık sık duyuldu. Stratejik dağ ve tepeleri hedefleyerek ilerleyen TSK ve ÖSO güçleri, Kure ve Zati köylerinden sonra Bülbül bölgesinde Afrin’in kuzeyindeki Zara ve Ali Kar köylerini terör örgütünden aldı. Ali Kar köyünün alınması ile daha önce ele geçirilen Suriye-Türkiye sınır hatındaki Şenkal köyü ve çevresi ile Zehran bölgesi birbirine bağlanarak, Bülbül belde merkezinin kuzeyinde geniş bir hat denetim altına alındı.

Harekat kapsamında Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 20’si köy, biri köy altı yerleşim ve 7’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 29 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

UÇAKLAR BOMBALADI

Bülbül bölgesinde kapsamlı harekât 13. günde de Türkiye’ye yakın kesimde yer alan Racu, Şiye ve Cinderes ilçeleri ve köylerine yönelik olarak gün boyu sürdü. Şera ilçesinin Kastel tepesi ve çevresine TSK ve ÖSO kuvvetleri tarafından çıkarma yapıldı. Bölgede çatışmalar bir çok noktada devam etti.

Cinderes ilçesi ve çevresindeki dağlık ve tepelik bölgeler ise uçaklar tarafından bombalandı. Hava akınlarının ardından bölgedeki YPG mevzileri sınır hattından obüslerle vuruldu.

Bülbül’den Afrin’e açılan Şenkal bölgesine doğru alan açılması için kuvvetler ilerlerken Afrin kent merkezindeki hedef analizleri de sürekli güncelleniyor. Üç boyutlu haritalar üzerinde Afrin’deki hedefler tespit ediliyor. Bölgede terör örgütünün lojistik güzergâhlarının denetim altına alınmasına çalışılıyor.

TSK VE ÖSO DARMIK ETEKLERİNDE

TSK ve ÖSO birlikleri, Burseya Dağı’nın alınmasının ardından Öcalan’ın imha edilen sözde anıtının bulunduğu Darmık Dağı’nın eteklerine vardı. Öte yandan, ÖSO’ya bağlı Sultan Süleyman Şah Tugay’ına ait arazi aracı, Afrin’in Şengal köyünde PYD/PKK’lı teröristlerin kullandığı ABD yapımı TOW füzesiyle vuruldu. Araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

811 TERÖRİST VURULDU

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 811 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 14 hedef imha edilmiştir. Harekât kapsamında 21 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 olmuştur.”

BÜLBÜL BELDE MERKEZİ ALINDI

Edinilen bilgiye göre TSK ve ÖSO unsurları, Afrin’in kuzey kesimlerindeki Bülbül belde merkezine dün öğle saatlerinde başlattıkları operasyonu başarıyla tamamladı. Bülbül, Zeytin Dalı Harekâtı’nda Afrin ilçesinde PYD/PKK’dan ele geçirilen ilk belde merkezi oldu. Beldenin diğer kesimlerine yönelen operasyonlar da sürüyor. Bülbül, Hatay’ın Hassa ilçesinden Kiliskent merkezine uzanan sınır hattı boyunca, örgütün lojistik destek sağladığı merkezlerden biriydi.

29 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Afrin’in beş beldesinde 1’i belde merkezi, 20’si köy, biri köy altı yerleşim ve 7’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 29 nokta örgütten kurtarılmış oldu. Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şenkal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe’yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi’ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirdi.