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Kızılcahamam Gezilebilecek 5 Eşsiz Yer

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Kızılcahamam Gezilebilecek 5 Eşsiz Yer
Kızılcahamam, Ankara’ya olan yakınlığı; eşsiz doğal güzellikleri; dillere destan şifalı suları; köklü tarihi ve yöresel lezzetleri ile dikkat çeken bir ilçedir
Kızılcahamam Gezilebilecek 5 Eşsiz Yer Kızılcahamam Gezilebilecek 5 Eşsiz Yer Kızılcahamam Gezilebilecek 5 Eşsiz Yer

Bölgede bulunan en eski kalıntılar M.Ö. 2000’li yıllardan kalan Hititlere ait kalıntılardır. Bu bölgede ilk olarak Hititlerin sonrasında ise Lidyalılar ve Galatlıların yaşadığına dair kalıntılar bulunmuştur. İnsanı kendine hayran bırakan çam ormanları sağladıkları tertemiz hava ile insanların rahatça nefes almasını ve bol oksijen sayesinde daha dinç hissetmesini sağlıyor. Termal suları ile oldukça ünlü olan Kızılcahamam’da çok sayıda kaplıca ve termal tatil konseptini başarılı bir şekilde sunan termal oteller bulunuyor. Bölgeye gelenler daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam için ihtiyaç duydukları adımları başarılı bir şekilde atmanın yanı sıra yöresel lezzetler ve eşsiz bir manzara ile farklı bir tatil deneyimi yaşıyor.

 

Soğuksu Milli Parkı

 

Kızılcahamam’da yer alan Soğuksu Milli Parkı yılın her döneminde oldukça popüler olan merkezlerden birisi. Doğal güzellikleri, eşsiz faunası ve ev sahipliği yaptığı soyu tükenmekte olan hayvanlarıyla doğa aşıklarının dikkatini çeken Soğuksu Milli Parkı, Kızılcahamam’a yolu düşenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerler arasında. Soğuksu Milli Parkı’nda hizmet veren termal oteller de bu parkın sahip olduğu göz alıcı doğanın etkisi ile termal tatil konseptini başarılı bir şekilde bir araya getiriyor.

 

Alicin Manastırı

 

Tam olarak hangi yıllarda yapıldığı ve günümüze ulaşırken ne tür zorluklara maruz kaldığı bilinmeyen Alicin Manastırı, ülkemizin en değerli tarihi miraslarından birisi olarak gösteriliyor. Sümela Manastırı ile yapısal açıdan benzerlikler gösteren Alicin Manastırı, Kızılcahamam’da mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi. Alicin Deresi içerisinde yer alan manastırın adının bir dönem burada yaşayan eşkıya Cin Ali’den geldiği bilinmektedir. Bu manastırda yaşayan Cin Ali, herkesten uzakta bir yaşam sürse de halk arasında oldukça popüler bir isimdir. Bu nedenle de halk onun yaşadığı manastırdan bahsederken Alicin Manastırı demeye başlamış ve bu bölge Alicin adıyla anılmıştır.

 

Abacı Peri Bacaları

 

Kızılcahamam, Abacı mahallesinde bulunan Abacı Peri Bacaları son dönemlerde adından çok sık söz ettirmeye başlayan doğa harikalarından birisi. Türkiye’de peribacaları denildiği zaman şüphesiz ilk akla gelen yer Nevşehir’in Ürgüp ve Göreme ilçeleridir. Ancak Ankara’da bulunan Abacı Peribacaları da İç Anadolu’da bulunan popüler bölgelerden birisidir. Abacı Peribacaları, Türkiye’nin ilk jeoparkı olması ile dikkat çekmekte ve her sezonda pek çok turistin ilgisi ile oldukça canlı bir turizm bölgesi olarak bilinmektedir. Yaklaşık olarak 2.000 km2’lik bir alana yayılan Abacı Peribacaları doğa ve tarih severlerin ilgisini çeken bölgeler arasında yer alıyor.

 

Pazar Köyü

 

Geçmişten gelen mimari dokunuşları yakından görmek isteyenler tarafından mutlaka ziyaret edilen Pazar Köyü, Kızılcahamam köyleri arasında en gelişmiş olanlardan birisidir. Köyde yer alan tarihi evler ve Roma döneminden kalma Halil Ağa Camii’de bölgenin dikkat çeken değerleri arasında yer alıyor. Pek çok farklı tarihi yapıyı günümüze kadar başarılı bir şekilde koruyan Pazar Köyü, her yıl binlerce turistin ilgisini çekmeyi başarıyor.

 

Başköy Kalesi

 

Kızılcahamam köylerinden birisi olan ve turistik değerleri dikkat çeken Başköy, her yıl binlerce ziyaretçiye etkileyici bir gezi deneyimi yaşatıyor. Bölgede bulunan Başköy Kalesi, Galatlar döneminde volkanik bir kütlenin oyulması ile inşa edilmiş özel bir yapıdır. Kalenin tam olarak yapıldığı tarih bilinmese de yüzyıllara meydan okuyan bu eşsiz yapı sahip olduğu göz alıcı manzarası ile ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

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