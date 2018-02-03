03 Şubat 2018 Cumartesi17 C.Evvel 1439
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İşte PYD'nin Suriye istihbaratına sızdırdığı ajanlar

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PYD/PKK'nın Suriye'de Esad rejiminin istihbarat servisine sızdırdığı teröristlerle ilgili belgeler ortaya çıktı.
İşte PYD'nin Suriye istihbaratına sızdırdığı ajanlar
İşte PYD'nin Suriye istihbaratına sızdırdığı ajanlar İşte PYD'nin Suriye istihbaratına sızdırdığı ajanlar İşte PYD'nin Suriye istihbaratına sızdırdığı ajanlar

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in terör örgütü PYD/YPG mensuplarının ABD tarafından Suriye rejiminin istihbarat örgütü El Muhaberat'a sızdırıldığı haberi gündem yaratırken, Esad rejiminin içine sızdırılan PYD/YPG'lilerle ilgili evraklar da sızdı.

Çetiner Çetin'in ulaştığı sızdırılmış belgelerde Muhaberat içerisinde görev yapan birçok PYD/YPG'linin bilgileri yer alıyor.

Terör örgütünün kontrolündeki sözde Cezire Kantonu'nda hazırlandığı bilgisinin yer aldığı Arapça olarak düzenlenen belgelerin altında terör örgütünün sözde istihbarat teşkilatının adı ve mührü yer alıyor.

Belgelerde örgüt mensuplarının kimlik bilgileri, istihbarat içerisinde kod numarası, bağlı olduğu kişinin kod numarası, baba mesleği, anne mesleği, sağlık durumu, kilosu, boyu, ırkı, aşireti, aşiret kolu, kilosu, boyu, medeni durumu, eş sayısı (!) çocuk sayısı, eski siyasi görüşü, yeni siyasi görüşü, hobileri, şimdiki işi, eski işi, işe gidiş gelişte kullandığı araç, yakınları, telefon numarası, öğrenim durumları gibi bilgilere bile verildiği dikkat çekiyor.

Belgelerde, örgüt mensuplarının 'sinirli, kendine hakim, pozitif, iyi' gibi kişisel özelliklerle kodlanmış oldukları görülüyor.

Örgüt mensuplarının kullanılacakları bölgeler ve kullanım alanları konusunda bilgi notlarının yer aldığı belgelerde kişilerin meslek bilgilerinde, hayvan kaçakçısı, tatlıcı, marangoz, öğretmen, bekçi, amele, belediye çalışanı gibi birçok meslek grubunun bulunduğu görülüyor.

Çoğu Suriye'de PYD'nin kontrolü altındaki yerlerde faaliyet gösteren terör örgütü mensubu casusların tüm kişisel özellikleri de değerlendirme raporlarına işlenmiş. 

Belgelerin altına terör örgütünün sözde istihbarat personelleri ile ilgili bazı notların düşüldüğü de gözden kaçmıyor. 

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