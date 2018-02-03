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AB'nin en büyük ordusu perişan halde!

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NATO'nun en büyük ordularından birine sahip olan Almanya, bugünlerde uçamayan uçakları, çalışmayan tankları ve Nazi hayranı askerleriyle gündeme geliyor.
AB'nin en büyük ordusu perişan halde!
AB'nin en büyük ordusu perişan halde! AB'nin en büyük ordusu perişan halde! AB'nin en büyük ordusu perişan halde!

Alman ordusu Bundeswehr, hem barış zamanlarındaki hem de denizaşırı çatışma bölgelerine çıkarma yapılacak dönemlerdeki düşük performansına yönelik haberlere gündemde yer almaya başladı.

Yerel gazetelerde yer alan Alman ordusunun zayıflıklarına yönelik haberlerin sıklaşmasıyla birlikte, ülke genelinde savaş uçaklarının hayati parça eksikliği, teknik hatalardan dolayı verilen kayıplar, tank ve zırhlı araçların operasyonelliklerini kaybetmiş olması ve ordu içerisindeki Nazi hayranlığının giderek artış göstermesi gibi konular konuşulmaya başlandı.

Mühendislik ve teknoloji alanlarında dünya ülkeleri arasından sıyrılmış olmakla bilinen Almanya'nın, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Merkezi'nden edinilen istatistiklere göre, dünyanın en büyük 100 savunma sanayii üreticisi listesinde ThyssenKrupp, Kraus-Maffei ve Rheinmetall gibi şirketleri bulunuyor.
Filo bünyesindeki 67 adet CH-53 helikopterin yalnızca 7 tanesinin operasyonelliğini koruduğu belirtilen açıklamada, bu helikopterlerin Afganistan'da da kullanıldığı ifade edildi.

2016'da ise Alman Hava Kuvvetleri, Soğuk Savaş döneminden kalma Tornado jetlerini, pilotların hayatını tehlikeye atan "gevşek vidalar" ve kokpitteki yetersiz ışık gibi teknik yetersizliklerden dolayı havalandıramamıştı.

Ağustos 2017'de Mali'deki görevleri esnasında Tiger atak helikopterin düşmesi sonucu iki pilotunu kaybeden Almanya'dan yapılan açıklamada, helikopterin Mali çölüne düşmeden 10 saniye önce pervaneleri de dahil olmak birçok parçasının düştüğü ifade edilmişti. Yakıt tankı tamamen dolu olan ve cephanesi tam kapasitede olan helikopter ateş topuna dönüşerek, mürettebatının kurtulmasına yönelik herhangi bir şans bırakmamıştı.

KARA KUVVETLERİ

Disiplinleri ve iyi eğitimlerinin yanı sıra Alman ordusunun en güçlü kısmı olarak anılan Alman Kara Kuvvetleri de son yıllarda yaşanan skandallarla gündeme geliyor.

Batı Almanya'nın 1955'te NATO'ya girmesinden aylar önce, eski Nazi subayları tarafından kurulan Alman ordusu Bundeswehr, günümüzde pedofili, tecavüz ve cinsel taciz iddialarıyla çalkalanırken, ülke içerisinde daha tehlikeli görülen kısmın, askerler arasında artış gösteren Nazi sempatisi olduğu belirtiliyor.

2017'de birçok askeri birlik içerisinde, Nazi askerlerinin selamda durduğu posterler, Alman çeliğinden yapılmış Nazi kaskları ve gamalı haç sembolleri gibi Nazi döneminden kalma eserler bulunmuştu.

Geçmişten gelen bu stereotipe rağmen, son yıllarda Alman ordusu, içerisinde günbegün büyüyen sıkıntılarla gündeme geliyor.

ZIRHLI BİRLİKLER

Kasım 2017'de, Rusya merkezli RT ajansında yer alan bilgiye göre, Alman ordusu Bundeswehr bünyesindeki tankların yarısından fazlasının kullanıma uygun olmadığı belirtildi. 244 Leopard-II tankından yalnızca 95 tanesinin savaşa hazır olduğu ifade edilen açıklamada, kalan 149 tankın kritik parçalardan yoksun olduğu dile getirildi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde Mali'ye çıkartma yapması istenen Alman ordusuna ait zırhlı araçların ise; sıcak, toz ve düzensiz arazi koşulları sebebiyle büyük sorun yaşadığı belirtildi.

HAVA KUVVETLERİ

Zırhlı birliklerden daha iyi bir görüntü sergilemeyen Alman Hava Kuvvetleri'nin (Luftwaffe der Bundeswehr) durumu incelendiğinde ise, 2014'te Spiegel dergisinde yayımlanan gizli belgelerde yer alan bilgiye göre, filonun büyük bölümünün "felaket" derecede bakıma muhtaç durumda bulunduğu ifade ediliyor.

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