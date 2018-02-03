Dışişleri Bakanlığı, DHKP/C’li Memet Doğan’ın iade talebini Yunanistan’ın reddetmesine ilişkin, “Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olan bu kararı, Yunanistan’ın terörle mücadele konusunda uluslararası sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, iyi komşuluk ilişkilerine de yakışmamaktadır” açıklamasını yaptı.
'BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI'
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “28 Kasım 2017 tarihinde Atina’da düzenlenen operasyonla yakalanan DHKP/C mensubu Memet Doğan’a ilişkin iade talebimizin Atina Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesi büyük hayal kırıklığı yaratmıştır” denildi.
'SİYASİ BASKIDAN UZAK...'
Açıklamada, “Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olan bu kararı, Yunanistan’ın terörle mücadele konusunda uluslararası sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, iyi komşuluk ilişkilerine de yakışmamaktadır. Bundan sonraki süreçte Yunan yargısının siyasi baskılardan uzak, hukuka uygun ve adil kararlar vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!
Dışişleri Bakanlığı, DHKP/C’li Memet Doğan’ın iade talebini Yunanistan’ın reddetmesine ilişkin, “Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olan bu kararı, Yunanistan’ın terörle mücadele konusunda uluslararası sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, iyi komşuluk ilişkilerine de yakışmamaktadır” açıklamasını yaptı.
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