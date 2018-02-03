Açık açık tehdit etti: Beni öldürmeniz gerekecek!

Mısır'ın darbeci komutani Sisi Mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığıseçimlerini boykot çağrısında bulunan aktivistlere sert uyarıda bulunarak, "Mısır ile uğraşmak ve Mısır'ı mahvetmek isteyenler önce beni öldürmek zorunda" dedi.
Daha önceki seçim boykot çağrılarına atıfta bulunan darbeci komutan Sisi, "Yedi sekiz sene önce yaşanan olaylar Mısır'da tekrarlanmayacak. O zaman işe yaramadı şimdi de yaramayacak.. Beni fazla tanımıyor gibiler" ifadelerine yer vererek boykot çağrısında bulunanlara tehditte bulundu.
Muhalefeti kurması planlanan lider isimlerin tutuklanmasının ve adaylıktan el çektirilmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerine Sisi ve Musa Mustafa katılacak.