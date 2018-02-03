Ankara Valiliği: Patlayan bombaydı! Bombacı öldü!

Ankara Valiliği'nden, Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen ve doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada, bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular elde edildiği bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saat 20.03'te Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak yapılan incelemede, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edildiği belirtildi.

İLK ANDA DOĞALGAZ PATLAMASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYORDU

Olayın ardından ilk saatlerde, patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı düşünülüyordu.

BOMBA DÜZENEĞİ YÜKLÜ ÇANTAYI VERGİ DAİRESİ'NİN GİRİŞİNE KOYDU

Açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerinin ortak çalışmasıyla bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kameraları görüntülerinin incelendiği, şüpheli erkek bir şahsın beraberinde getirdiği ve bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı vergi dairesinin girişine koyduğu ve bomba düzeneğini hazırladığı tespit edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından yapılan çalışmalar kapsamında, sabaha 04.00 sıralarında, şüpheli şahsa yardım ederek aynı araçla kaçan 2 kişinin Osmaniye'de, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu aracın ise Adana'da yakalandığı bildirilen açıklamada, daha sonra bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen 2 kişinin Şırnak, 2 kişinin de Mardin olmak üzere toplam 8 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Ankara Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20.03’de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak yapılan incelemede, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edilmiştir.



Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerinin ortak çalışmasıyla, bölgedeki KGYS, PTS ve güvenlik kameraları görüntüleri incelenerek şüpheli erkek bir şahsın beraberinde getirdiği ve bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı, Vergi Dairesinin girişine koyduğu ve bomba düzeneğini hazırladığı tespit edilmiştir.



Yapılan bu çalışmalar kapsamında, 02/02/2018 günü, sabaha karşı 04.00 sularında, şüpheli şahıs ile birlikte kendisine yardım eden ve aynı araçta bulunan 2 kişi Osmaniye ilinde, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu araç ise Adana ilinde yakalanmıştır. Daha sonra bu kişilerle irtibatlı olan, Şırnak ilinden 2 ve Mardin ilinden 2 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

SALDIRGAN ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ, YPS'DEN EĞİTİM ALMIŞ



Sahte kimlik taşıyan ve yakalama sırasında ölü olarak ele geçirilen 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen ERTOGAN’ın, PYD'nin kontrolünde bulunan Suriye kırsalında YPS içinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan ülkemize girdiği değerlendirilmektedir.



Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."