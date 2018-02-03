03 Şubat 2018 Cumartesi17 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:06Öğle 13:24İkindi 16:04Akşam 18:30Yatsı 19:51
    • 8°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 118.119 -0.78
  • Altın: 161,563 -0.21
  • Dolar: 3,7638 0.76
  • Euro: 4,6843 0.49

Bülent Turan CHP'ye seslendi: Kendinize gelin!

»
Bülent Turan CHP'ye seslendi: Kendinize gelin!
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'yi terörle mücadele konusunda eleştirerek, 'kendinize gelin' dedi.
Bülent Turan CHP'ye seslendi: Kendinize gelin! Bülent Turan CHP'ye seslendi: Kendinize gelin! Bülent Turan CHP'ye seslendi: Kendinize gelin!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Ezine ilçe teşkilatınca düzenlenen toplantıda  yaptığı konuşmada, bazı partilerin, vakıfların ve derneklerin Afrin'le ilgili  operasyona dil uzatmasının kendilerini incittiğini söyledi.

Bayrak, güvenlik ve devletin ortak değerleri olduğuna vurgu yapan  Turan, "İsteriz ki onlar da bu konuda hassas olsunlar. Biz Afrin'e girerken ÖSO  diye ifade edilen Suriye'deki muhaliflerle ittifak ederek bu adımı attık.  Suriye'de savaşmayıp Türkiye'ye gelince CHP diyor ki, 'Türkiye'ye niye geldiniz?'  Yahu savaşıyor. Bu sefer diyor ki 'Sen teröristsin, ne işin var orada?' Bu  kavgaya, mücadeleye beraber omuz verdi. Biz takdir beklerken, eleştiriyle  karşılaştık." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP’YE SESLENEREK 'KENDİNİZE GELİN' DİYORUM"

Dünyada hiç kimsenin, Amerika ve Rusya'nın da dahil ÖSO'ya "terörist"  demediğini aktaran Turan, şöyle konuştu:

"CHP zaman zaman da toplumdan korktuğu için de destek yapıyormuş gibi  gösteriyor. Ama tutamıyor ki partisini, bir bakıyorsun bir toplantıda bir genel  başkan yardımcısı, bir toplantıda başka bir televizyonda başka birisi, 'YPG  ülkesi için savaşan bir ordu, ÖSO için ise terör örgütü' diye konuşma yapıyor.  CHP'ye seslenerek 'kendinize gelin' diyorum. ÖSO ile ilgili duruşunuzu düzeltin,  düştüğünüz yer durduğunuz yer maalesef Esad'ın, PKK'nın, PYD'nin yanı haline  geliyor."

Bülent Turan, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğunu  bildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim bildiğimiz CHP, Mustafa Kemal’in CHP’sidir. Devletçidir,  ulusalcıdır, milliyetçidir. Nerede? Devletçilik kaldı mı, devletçilik... Adamın  altı okundan bir tanesi devletçilik. İstanbulil başkanını gördünüz, 'Katil  devlet' diye slogan atıyor. Nasıl devletçilik? Diğeri milliyetçilik,  milliyetçilik mi kaldı? CHP’de oklar düşmeye başladı. Ya okların adı değişiyor,  ya kendileri düşüyor. İstiyoruz ki, CHP'nin kendi esas seçmeni Mustafa Kemal'i  seven, ülkesini seven, milletini seven seçmen bu işe sahip çıksın ama maalesef  parti çok fazla dönüştürüldü. Kılıçdaroğlu'ndan sonra şu mezhepten, şu  memleketten olmayan hiç kimse yönetici olamaz hale gelmeye başladı. İstanbul il  başkanının adını sileyim, okuyalım size yazdıklarını, HDP'nin başkanı dersiniz.  Hiç akla CHP gelmez. Ama yeni CHP bu. Yeni CHP, HDP'nin kötü bir taklidi, kötü  bir karikatürü."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bülent Turan CHP'ye seslendi: Kendinize gelin!Bülent Turan CHP'ye seslendi: Kendinize gelin!AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'yi terörle mücadele konusunda eleştirerek, 'kendinize gelin' dedi.
İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu bitirecek kurultay planıİnce'nin Kılıçdaroğlu'nu bitirecek kurultay planıCHP’de 36. Olağan kurultay heyecanı yaşanırken başkanlık için adaylığını açıklayan Muharrem İnce’nin sürpriz planı kurultayda Kılıçdaroğlu’nu zorlayabilir.
MHP'den flaş ittifak çıkışı:Doğu ve Güneydoğu'da oy patlaması olacakMHP'den flaş ittifak çıkışı:Doğu ve Güneydoğu'da oy patlaması olacakMHP Muş İl Başkanı Şükrü Demir, AK Parti ve MHP ittifakının ülkeye birlik, beraberlik, kardeşlik getireceğini ve Doğu ile Güneydoğu'da oy patlaması yaşanacağını söyledi.
Erdoğan AK Partili milletvekilleriyle görüşecekErdoğan AK Partili milletvekilleriyle görüşecekCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek.
Meclis'te 600 vekil hazırlığıMeclis'te 600 vekil hazırlığıTBMM Başkanı İsmail Kahraman, vekil sayısının 600'e çıkacağını hatırlatarak “Aslında ideal olan yıkılan A ve B bloklarının yerine yeni bir bina yapmak. Yaz aylarında sürprizlerimiz olabilir"dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat gibi cevapFransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat gibi cevapBaşbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
  • HDP'den saçma sapan Afrin açıklaması31 Ocak 2018 Çarşamba 11:09
  • Dışişleri'nden Aden'deki çatışmalar için çağrı31 Ocak 2018 Çarşamba 08:50
  • Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti ertelendi!30 Ocak 2018 Salı 14:08
  • Erdoğan, Yıldırım ve Davutoğlu ile yan yana30 Ocak 2018 Salı 13:46
  • Salon o sloganla inledi! Erdoğan kayıtsız kalmadı30 Ocak 2018 Salı 13:20
  • Yalçın Topçu'dan 'Zeytin Dalı' açıklaması30 Ocak 2018 Salı 11:38
  • Erdoğan'ın diplomasi trafiği rakamlara yansıdı30 Ocak 2018 Salı 11:04
  • Ak Parti'den erken seçim iddialarına cevap30 Ocak 2018 Salı 10:58
  • Yerel seçimler öncesi düzenleme! O uygulama geri geliyor30 Ocak 2018 Salı 09:40
  • Stüdyodakileri güldürdü! CHP’nin tek rakibi bakın kimmiş30 Ocak 2018 Salı 08:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri