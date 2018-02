Bülent Turan CHP'ye seslendi: Kendinize gelin!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Ezine ilçe teşkilatınca düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bazı partilerin, vakıfların ve derneklerin Afrin'le ilgili operasyona dil uzatmasının kendilerini incittiğini söyledi.

Bayrak, güvenlik ve devletin ortak değerleri olduğuna vurgu yapan Turan, "İsteriz ki onlar da bu konuda hassas olsunlar. Biz Afrin'e girerken ÖSO diye ifade edilen Suriye'deki muhaliflerle ittifak ederek bu adımı attık. Suriye'de savaşmayıp Türkiye'ye gelince CHP diyor ki, 'Türkiye'ye niye geldiniz?' Yahu savaşıyor. Bu sefer diyor ki 'Sen teröristsin, ne işin var orada?' Bu kavgaya, mücadeleye beraber omuz verdi. Biz takdir beklerken, eleştiriyle karşılaştık." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP’YE SESLENEREK 'KENDİNİZE GELİN' DİYORUM"

Dünyada hiç kimsenin, Amerika ve Rusya'nın da dahil ÖSO'ya "terörist" demediğini aktaran Turan, şöyle konuştu:

"CHP zaman zaman da toplumdan korktuğu için de destek yapıyormuş gibi gösteriyor. Ama tutamıyor ki partisini, bir bakıyorsun bir toplantıda bir genel başkan yardımcısı, bir toplantıda başka bir televizyonda başka birisi, 'YPG ülkesi için savaşan bir ordu, ÖSO için ise terör örgütü' diye konuşma yapıyor. CHP'ye seslenerek 'kendinize gelin' diyorum. ÖSO ile ilgili duruşunuzu düzeltin, düştüğünüz yer durduğunuz yer maalesef Esad'ın, PKK'nın, PYD'nin yanı haline geliyor."

Bülent Turan, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğunu bildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim bildiğimiz CHP, Mustafa Kemal’in CHP’sidir. Devletçidir, ulusalcıdır, milliyetçidir. Nerede? Devletçilik kaldı mı, devletçilik... Adamın altı okundan bir tanesi devletçilik. İstanbulil başkanını gördünüz, 'Katil devlet' diye slogan atıyor. Nasıl devletçilik? Diğeri milliyetçilik, milliyetçilik mi kaldı? CHP’de oklar düşmeye başladı. Ya okların adı değişiyor, ya kendileri düşüyor. İstiyoruz ki, CHP'nin kendi esas seçmeni Mustafa Kemal'i seven, ülkesini seven, milletini seven seçmen bu işe sahip çıksın ama maalesef parti çok fazla dönüştürüldü. Kılıçdaroğlu'ndan sonra şu mezhepten, şu memleketten olmayan hiç kimse yönetici olamaz hale gelmeye başladı. İstanbul il başkanının adını sileyim, okuyalım size yazdıklarını, HDP'nin başkanı dersiniz. Hiç akla CHP gelmez. Ama yeni CHP bu. Yeni CHP, HDP'nin kötü bir taklidi, kötü bir karikatürü."