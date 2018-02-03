Ndiaye'ye yeni takımında büyük şok! İsyan ettiler

Stoke City taraftarları, Galatasaray'dan transfer edilen Ndiaye için verilen forma numarası karşısında sosyal medyada kulübe çok ciddi tepki gösterdi.

Stoke City taraftarları, Galatasaray'dan transfer edilen Ndiaye için verilen forma numarası karşısında sosyal medyada kulübe çok ciddi tepki gösterirken, olay ile ilgili birçok taraftar kulübe adeta ateş püskürdü.

Ndiaye'nin forma numarasının 27 olarak açıklanmasının ardından çok sinirlendiği görülen Stoke Cityli taraftarlar, bu numaranın takımda halen kontratlı bulunan ve şu an kiralık olarak Deportivo Alaves forması giyen Bojan Krkic'e ait olduğunu belirtirken, birçok taraftarın favori oyuncusu Bojan'a yapılan bu muameleyi doğru bulmadıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili atılan bazı tweetler şöyle:

''İnanmıyorum, bu Bojan'ın numarasıydı. Çok acı verici.''

''Badou'nun forma numarası 27 imiş. Birazdan twitter'da çılgınlığa hazır olun.''

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