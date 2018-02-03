Edinilen bilgiye göre, YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Akçalale Gümrük Kapısı ile Hürriyet Mahallesindeki nöbet kulübesine yapılan taciz ateşine sınır birlikleri anında karşılık verdi. Kısa süreli yaşanan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
03 Şubat 2018 Cumartesi17 C.Evvel 1439
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Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
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