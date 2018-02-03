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Hollanda'da camiye saldıran PKK yandaşlarına ceza

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Hollanda'da camiye saldıran PKK yandaşlarına ceza
Hollanda'daki Dordrecht Mahkemesi, 2016'da camiye düzenledikleri saldırıda 2 kişinin yaralanmasına neden olan terör örgütü PKK yandaşlarına kamu hizmeti ve para cezası verdi.
Hollanda'da camiye saldıran PKK yandaşlarına ceza Hollanda'da camiye saldıran PKK yandaşlarına ceza Hollanda'da camiye saldıran PKK yandaşlarına ceza

Hollanda'daki Dordrecht Mahkemesi, 2016'da camiye düzenledikleri saldırıda 2 kişinin yaralanmasına neden olan PKK terör örgütü yandaşlarına kamu hizmeti cezası verdi.

Yerel basınında çıkan haberlere göre, mahkemenin, Dordrecht kentinde bulunan Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Ayasofya Camisi'ne saldırı düzenleyen PKK terör örgütü yandaşlarından birine 200 saat, diğerine ise 60 saat kamu hizmeti cezası verdi. Terör örgütü yandaşlarından biri ise delil yetersizliğinden ceza almadı.

Mahkeme ayrıca, iki PKK yandaşının, camiye kişi başına bin 500 avro ve saldırıda yaralanan iki kişiye de kişi başına 400 avro ceza ödemesine karar verdi. 

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Hollanda'da camiye saldıran PKK yandaşlarına cezaHollanda'da camiye saldıran PKK yandaşlarına cezaHollanda'daki Dordrecht Mahkemesi, 2016'da camiye düzenledikleri saldırıda 2 kişinin yaralanmasına neden olan terör örgütü PKK yandaşlarına kamu hizmeti ve para cezası verdi.
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