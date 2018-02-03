İvrindi Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında "ilçe bayanlar sorumlusu" olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan S. A. adlı kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
03 Şubat 2018 Cumartesi18 C.Evvel 1439
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FETÖ'nün kadın sorumlusu tutuklandı
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