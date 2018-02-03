Fransa'dan çılgın maç! 9 gol...

Marsilya'da 8 gol! Fransa Ligue 1'de Marsilya ile Metz karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın henüz 6. dakikada Sanson ile öne geçen Marsilya, 9. dakikada Thauvin ile farkı 2'ye çıkardı.
Florian Thauvic 44. dakikada ilk yarısının skorunu belirledi ve Marsilya devreye 3-0 önde girmeyi başardı.
Dakikalar 49'u gösterdiğinde Valere Germain ile farkı 4'e çıkaran Marsilya, Thauvin ile 56. dakikada skoru 5-0'a getirdi.
Metz'de Florent Mollet 73. dakikada farkı 4'e indirmesine karşın 75. dakikada Mitroglou ile Marsilya bir gol daha buldu.
Son sözleri Metz'den 84. dakikada Mollet, 90. dakikada Niane söyledi ve Marsilya sahadan 6-3'lük galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 51'e çıkardı. Metz ise 16. mağlubiyetini alarak 18 puanda kaldı.