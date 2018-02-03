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Nevşin Mengü'ye CHP şoku!

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Parti Meclisi üyeliği için CHP'ye üye olmak isteyen Nevşin Mengü'nün talebi reddedildi.
Nevşin Mengü'ye CHP şoku!
Nevşin Mengü'ye CHP şoku! Nevşin Mengü'ye CHP şoku! Nevşin Mengü'ye CHP şoku!

CNN Türk'ten kovulmadan önce ekranda gazetecilere tarafsız olma konusunda uyarılarda bulunan Nevşin Mengü, CHP'ye üye olmak istedi.

CHP'YE ÜYE YAPMADILAR

 

Parti Meclisi listelerine girebilmek için, Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner'in başını çektiği grup ile hareket eden Nevşin Mengü, MYK kararıyla partiye üye olmak istedi. Ancak Mengü'nün bu talebi reddedildi.

CHP'DE KOLTUK KAVGALARI

Her zaman tarafsız olduğunu savunan, Türkiye'deki medyayı objektif olmamakla suçlayan Nevşin Mengü, partiye üye olabilseydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki grup içerisinde yer almış olacaktı.

PARTİNİN KURALI

Partinin tüzüğüne göre; yetkili kurullara aday olabilmenin ilk şartı, parti üyeliği. Kurultay sürecinde ancak MYK kararı ile partiye aday olunuyor.

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