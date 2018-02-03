Kurultay öncesi bir açıklama daha yapan CHP Lideri, kurultaydan sonra AK Parti'yi devireceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36. Olağan Kurultay öncesi partililere umut dağıttı.

"AK PARTİ'Yİ GÖNDERECEĞİZ"

2019 yılında yapılacak seçimler için hedeflerinin yüksek olduğunu ifade eden CHP Lideri, "AK Parti'nin artık karamsarlık dışında bu ülkeye vereceği hiçbir şey kalmadı. AK Parti'yi göndereceğiz." diye konuştu.

[Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultay heyecanı sardı]

"2019 YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATIYORUZ"

CHP kurultayında özlenen demokrasiyi göstereceklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu kurultayımızla 2019 yürüyüşünü başlatıyoruz. Artık Türkiye'nin önünde hayati bir seçim süreci var. Kurultayımız, bunun hazırlıklarını da tamamlamamız için bir fırsattır. Sadece partimiz ve partililerimiz değil, demokrasiden yana olan kim varsa herkesle birlikte bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüş, demokrasiyi yok eden, adaleti yok eden, düşünce özgürlüğünü yok eden, bu ülkeye artık yük haline gelen iktidarı gönderme yürüyüşüdür."