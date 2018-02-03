Türkiye'nin büyük atılımlar gerçekleştirdiği savunma sanayisinde gurur verici adımlar atılıyor. TAI'nin geliştirdiği ANKA İHA'lar artık uydudan kontrol edilebilecek, görüntü alınabilecek.

Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda rüştünü ispat eden Türkiye savunma sanayii günbegün büyümeye, dev adımlar atmayı sürdürüyor.

Terör karşıtı operasyonlarda kullanılan yerli silah ve mühimmat, başarıdaki etkisini önemli ölçüde gösterirken, adeta Türkiye'nin yüz akı projesi olan İHA'lar da gelişimini sürdürüyor.

UYDU KONTROLLÜ İHA'LAR

Terör operasyonlarında ülkenin en etkin silahlarından olan İHA'lar üzerinde yapılan çalışmalar, önemli bir teknolojiyi TSK'nın kullanımına sundu.

Dünya'nın yörüngesinde yer alan yerli ve milli uydular ile gözlem faaliyetlerini gerçekleştirilirken, TAI'nin ürettiği ANKA-S uyduları artık bu uydulardaki görüntüleri hafızasına kaydedecek, bununla birlikte İHA'lar anlık olarak uydu üzerinden kontrol edilebilecek.

ENVANTERE GİRDİ

TAI tarafından geliştirilen ve uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen 2 İHA ve ilgili sistemler Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi [İHA'larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol]

TAI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni nesil faydalı yüklerin entegrasyonu ve yerli imkanlarla uluslararası emniyet standartlarına göre tasarlanan ANKA-S Sistemi, sahip olduğu milli uçuş kontrol, hava aracı kontrol bilgisayarları, milli IFF ile emniyet ve operasyon kabiliyetiyle, sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına verilen teknik ve uçuş eğitimleri başarıyla tamamlandı.

ANKA-S'İN BECERİLERİ

IHA'ları etkin bir şekilde kullanan Türkiye, ANKA-S ile daha kuvvetli bir filo elde edecek. 6 adet hava aracını uzaydan kontrol edebilme yetisine sahip olacak olan ANKA-S'in donatıldığı sistem, aynı zamanda bilgi ve veri güvenliğini de üst seviyeye yükseltti. İşaretleme ve atış yapabilme imkanları daha da kusursuz hale getirildi.

Bununla birlikte gece, gündüz fark etmeksizin seyir yapabilen ANKA-S, özellikle gece görüş özelliği ile her an operasyona hazır bir halde bulunurken ilk seyrüsefer yapan IHA olma özelliğini taşıyor.