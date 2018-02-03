Bursa'da 15 yıldır tamircilik yapan Mehmet Öksüz, vatandaşlara çağrıda bulundu. Bursa'da gelirinin yarısını TSK'ya bağışlayan seyyar satıcıdan etkilenen otomobil tamircisi Mehmet Öksüz, cumartesi günü tamirhanesine gelecek müşterilerinin vereceği bütün paralarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gideceğini ifade etti. Öksüz, "Bizim de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir katkımız olsun deyip böyle bir bağışta bulunmaya karar verdik. 03.02.2018 tarihinde dükkanımızdan elde edeceğimiz gelirimizin tamamını kayıt altına alıp TSK'ya bağış yapacağım. Cumartesi günü gelecek müşterilerin parası TSK'ya gidecek" dedi.
03 Şubat 2018 Cumartesi18 C.Evvel 1439
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Otomobil tamircisinden Afrin desteği!
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