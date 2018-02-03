Bahçeli'den genelge: Hem 'rabia' hem 'bozkurt' olmaz

Gazete Habertürk'ün haberine göre; iki işaretin birlikte kullanımını 'art niyetli' olarak nitelendiren MHP kaynakları, yollarda bazı vatandaşların bu tür işaretler yapmasını kabul edebileceklerini ancak parti toplantılarında bozkurt selamı dışında işaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün teşkilatlara gönderdiği genelgede genel merkezin belirlediği işaretlerin dışında işaret kullanılmaması uyarısında bulunması da bu hassasiyetin bir göstergesi olarak yorumlandı.
'GENEL MERKEZİN BELİRLEDİĞİ İŞARET VE KAVRAMLAR DIŞINDA MATERYAL KULLANILMAYACAK'
Bahçeli, son genelgesinde teşkilata şu uyarıyı yaptı:
"Partimizin düzenlediği toplantı ve kararlaştırılmış kampanyalarının haricinde münferiden hareket ve tepki gösterilmeyecek, genel merkezin belirlediği işaret, slogan, marş, sembol ve kavramlar dışında materyal kullanılmayacak, tanıtım disiplinine mutlak riayet edilecektir."
Bu uyarı, kulislerde, Rabialı bozkurt selamlarına karşı uyarı olarak algılandı. MHP kurmayları, konuya ilişkin sorular üzerine, "Genel başkan tam olarak neyi kastetti bilmiyoruz ancak lider her şeyi düşünür" diyerek, "Rabialı bozkurt" selamına tepkilerini şöyle dile getirdi:
'İTTİFAKA KARŞI DUYULAN HEYECANI YANSITIYORLAR'
"Yollarda vatandaşlar ittifakın heyecanı ile hem Rabia hem bozkurt işareti yapabiliyorlar. Bunlar ittifaka karşı duydukları heyecanı yansıtıyorlar. Bunu kabul ediyoruz. Ancak onun dışında art niyetli kullanımları kabul etmemiz mümkün değil.
Toplantılarımızda, parti bayrağının önünde kullanılması doğru olmaz. İki işaret birlikte kullanılırsa, bozkurt yapan birisi aynı zamanda rahatlıkla Rabia yaparsa, Rabia yapan biri rahatlıkla bozkurt yaparsa, bu, iki parti arasındaki sınırların ve işaretlerinin ağırlığının bir süre sonra kaybolmasına neden olur.
İttifak, iki partinin tüzel kişiliklerinin korunduğu bir yapı olmalıdır. Biz bir partiyiz ama her şeyden önce kökü olan güçlü bir siyasi hareketiz. Bozkurt işaretinin yanına Rabia'yı almak, bizim açımızdan uygun bir hareket değildir. Bozkurt selamı, milletimiz arasında kabul görmüş bir işarettir. Her işaret bu kadar güçlü şekilde benimsenmemiştir. Özal'ın ellerini kavuşturarak verdiği selam da kalıcı olmamış, millet tarafından benimsenmemişti. Bozkurt selamını başka işaretlerle karıştırmak doğru olmaz."
- Danimarkalı kuruluş sünneti engellemeye çalışıyorUzmanlar uyardı! ABD'yi bekleyen PKK tehlikesiAfrin ve Kilis'te 2 asker şehit olduBöke'den skandal açıklama!Telefon dolandırıcıların Afrin tuzağıAsgari ücrette sevindiren düzenlemeBahçeli'den genelge: Hem 'rabia' hem 'bozkurt' olmazYok artık! Afrin'i alçak emellerine alet ettilerTürk-Rus ilişkilerine Derin Rusya sabotajı iddiasıİHA'larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:39 Güneş 08:06 Öğle 13:24 İkindi 16:04 Akşam 18:30 Yatsı 19:51
- 15°C Adana
- 11°C Adıyaman
- 11°C Afyon
- -5°C Ağrı
- 14°C Amasya
- 10°C Ankara
- 16°C Antalya
- 10°C Artvin
- 16°C Aydın
- 16°C Balıkesir
- BIST: 118.119 -0.78
- Altın: 161,652 -0.16
- Dolar: 3,7638 0.76
- Euro: 4,6843 0.49
Bahçeli'den genelge: Hem 'rabia' hem 'bozkurt' olmaz
Gazete Habertürk'ün haberine göre; iki işaretin birlikte kullanımını 'art niyetli' olarak nitelendiren MHP kaynakları, yollarda bazı vatandaşların bu tür işaretler yapmasını kabul edebileceklerini ancak parti toplantılarında bozkurt selamı dışında işaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- İstanbul'da faciaya ramak kala! İşte o fotoğraf
- Vuracağım kırbacı repliği 45 yıl sonra gerçek oldu
- Ölüm tarlasında şüphe! Kilit isim...
- Kediyi zayıflatmak için seferber oldular! Kaç kg?
- Polis aracı durdurdu! İçinden çıkanlar...
- Olacak iş değil! Kayıp kadın bakın nerede bulundu?
- Bu sokakta her gün kaza oluyor! Neden mi?
- Müftüden dolandırıcılık uyarısı
- Mehmetçiğe 11 bin seferberlik çöreği
- Şehit er operasyon öncesi 'tatile gideceğim' demiş
- Böyle vicdansızlık görülmedi!
- Bu yumurtanın tanesi 40 lira!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.