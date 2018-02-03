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Bahçeli'den genelge: Hem 'rabia' hem 'bozkurt' olmaz

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AK Parti ile MHP ittifakıyla gündeme gelen, bir elle 'bozkurt', bir elle 'rabia' işareti yapılması alışkanlığının yayılmaya başlaması, MHP Genel Merkezi'nde tepki çekti.
Bahçeli'den genelge: Hem 'rabia' hem 'bozkurt' olmaz
Bahçeli'den genelge: Hem 'rabia' hem 'bozkurt' olmaz Bahçeli'den genelge: Hem 'rabia' hem 'bozkurt' olmaz Bahçeli'den genelge: Hem 'rabia' hem 'bozkurt' olmaz

Gazete Habertürk'ün haberine göre; iki işaretin birlikte kullanımını 'art niyetli' olarak nitelendiren MHP kaynakları, yollarda bazı vatandaşların bu tür işaretler yapmasını kabul edebileceklerini ancak parti toplantılarında bozkurt selamı dışında işaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün teşkilatlara gönderdiği genelgede genel merkezin belirlediği işaretlerin dışında işaret kullanılmaması uyarısında bulunması da bu hassasiyetin bir göstergesi olarak yorumlandı.

'GENEL MERKEZİN BELİRLEDİĞİ İŞARET VE KAVRAMLAR DIŞINDA MATERYAL KULLANILMAYACAK'

Bahçeli, son genelgesinde teşkilata şu uyarıyı yaptı:
"Partimizin düzenlediği toplantı ve kararlaştırılmış kampanyalarının haricinde münferiden hareket ve tepki gösterilmeyecek, genel merkezin belirlediği işaret, slogan, marş, sembol ve kavramlar dışında materyal kullanılmayacak, tanıtım disiplinine mutlak riayet edilecektir."
Bu uyarı, kulislerde, Rabialı bozkurt selamlarına karşı uyarı olarak algılandı. MHP kurmayları, konuya ilişkin sorular üzerine, "Genel başkan tam olarak neyi kastetti bilmiyoruz ancak lider her şeyi düşünür" diyerek, "Rabialı bozkurt" selamına tepkilerini şöyle dile getirdi:

'İTTİFAKA KARŞI DUYULAN HEYECANI YANSITIYORLAR'

"Yollarda vatandaşlar ittifakın heyecanı ile hem Rabia hem bozkurt işareti yapabiliyorlar. Bunlar ittifaka karşı duydukları heyecanı yansıtıyorlar. Bunu kabul ediyoruz. Ancak onun dışında art niyetli kullanımları kabul etmemiz mümkün değil.

Toplantılarımızda, parti bayrağının önünde kullanılması doğru olmaz. İki işaret birlikte kullanılırsa, bozkurt yapan birisi aynı zamanda rahatlıkla Rabia yaparsa, Rabia yapan biri rahatlıkla bozkurt yaparsa, bu, iki parti arasındaki sınırların ve işaretlerinin ağırlığının bir süre sonra kaybolmasına neden olur.
İttifak, iki partinin tüzel kişiliklerinin korunduğu bir yapı olmalıdır. Biz bir partiyiz ama her şeyden önce kökü olan güçlü bir siyasi hareketiz. Bozkurt işaretinin yanına Rabia'yı almak, bizim açımızdan uygun bir hareket değildir. Bozkurt selamı, milletimiz arasında kabul görmüş bir işarettir. Her işaret bu kadar güçlü şekilde benimsenmemiştir. Özal'ın ellerini kavuşturarak verdiği selam da kalıcı olmamış, millet tarafından benimsenmemişti. Bozkurt selamını başka işaretlerle karıştırmak doğru olmaz."

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