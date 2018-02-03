Böke'den skandal açıklama!

PKK’nın Suriye uzantısı PYD için 'terör örgütü' dememesi üzerine CHP'li Böke'ye tepki gösterildi.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Habertürk TV'de Kübra Par'ın konuğu oldu.

Böke programında “Suriye'de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz” sorusuna verdiği cevap nedeniyle tepki çekti.



"PYD TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEK BİLGİMİZ YOK YOK"



Böke "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadesini kullandı.

"ÖSO TERÖR ÖRGÜTÜ"



Selin Sayek Böke, ÖSO'nun ise terör örgütü olduğunu söyledi.



İşte o konuşma:



Par: "Özgür Suriye Ordusu ile ilgili tartışmada 'emperyalizmin şemsiyesi altında ülkesini parçalamak isteyen bir örgüt olarak tanımlıyorsunuz."



Böke: "Hı hı."



Par: "Aynı şeyi PYD için de söyleyemez miyiz?"



Böke: "Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunduğu ve rejimin kendisinin bu toprak bütünlüğüne dönük adımlar attığı bir Suriye bütünlüğünü desteklemeliyiz."