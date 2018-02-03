ABD'den şaka gibi açıklama!

Pentagon'un dün yayınladığı yeni doktrine göre ABD, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer silah sayısını azaltma taahhüdünü üzerine alıyor.
Nükleer dizginleme dönemine dek büyük ülkeler arasında feci sonuçlara yol açan savaşların normal bir şey olduğunu Pentagon, ABD'nin nükleer potansiyelinin nükleer ve nükleer olmayan saldırganlığın dizginlenmesine büyük katkı sunduğunu savundu.
19. yüzyılın ilk yarısında ABD'nin nükleer doktrin hazırladığı döneme kadar yaşanan 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda 80-100 milyon kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Pentagon, "Büyük devletler arasında uzun süredir küresel çapta savaşlar yaşanmaması ABD'nin marifeti. Bu sayede can kayıpları ciddi ve kalıcı şekilde azaldı" ifadelerini kullandı.