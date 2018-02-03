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Danimarkalı kuruluş sünneti engellemeye çalışıyor

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Danimarka’da 18 yaşından küçüklerin sünnet edilmesini yasaklamak için lobi çalışmaları yapan Intact Danmark adlı kuruluş, 50 bin imza toplayarak Parlamentonun sünnet yasağını yasa tasarısı olarak ele almasını sağlamaya çalışıyor.
Danimarkalı kuruluş sünneti engellemeye çalışıyor
Danimarkalı kuruluş sünneti engellemeye çalışıyor Danimarkalı kuruluş sünneti engellemeye çalışıyor Danimarkalı kuruluş sünneti engellemeye çalışıyor

Sünneti 18 yaşından küçüklere yasaklamak için imza kampanyası başlatıldı

Intact Danmark tarafından başlatılan imza kampanyasının sunum metninde, “Çocuklar, yetişkinlerin bakım ve korumasına muhtaçtırlar. Bu yüzden çocukların bu koruma ve bakımı kendilerinin sağlayabilecekleri olgunluğa ulaşıncaya kadar toplumun çocukların temel haklarını korumak sorumluluğu vardır. Bu yüzden ülkede geçerli yasaların; kültürel geçmişi, anne babalarının dini duyguları ne olursa olsun 18 yaşından küçük bütün çocukların bedensel bütünlüklerini koruması gerekmektedir” deniliyor.

Geçtiğimiz 24 Ocak gününde başlayan ve iki yıl süreyle deneme amaçlı olarak gerçekleşecek bir uygulamaya göre Danimarka vatandaşı olan, seçme ve seçilme yeterliliği bulunan herkes Danimarka Parlamentosu tarafından oluşturulan borgerforslag.dk adlı sayfada yasa tasarısı metnini belirterek imza kampanyası başlatabiliyor.

İçlerinde bir Türk de var

Yasa tasarısının parlamento tarafından ele alınması için 50 bin kişinin imza vermesi gerekiyor. İmza kampanyası için yasa tasarısı metnini hazırlayanlar arasında Güray Baba adında bir Türk genci de bulunuyor.
Öte yandan, şu ana kadar yasa tasarısı kampanyasına 7 bin 500 kişi imza verdi.

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