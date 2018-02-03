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Fatih Terim: 'Bu çocuğu zehirlemişler'

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Fatih Terim: 'Bu çocuğu zehirlemişler'
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Badou Ndiaye'nin Stoke City'ye transfer sürecini anlattı.
Fatih Terim: 'Bu çocuğu zehirlemişler' Fatih Terim: 'Bu çocuğu zehirlemişler' Fatih Terim: 'Bu çocuğu zehirlemişler'

Göreve geldiklerinde resmi teklifin 14,5 milyon euro civarında olduğunu söyleyen Cengiz, yaptıkları görüşmelerle Ndiaye'den en az 2.8 milyon euro fazla kazanç sağladıklarını söyledi. Cengiz, Ndiaye'nin menajerinin de transferde büyük rol oynadığını vurduladı.

"NDIAYE'Yİ GÖNDERMEK İSTEMEDİK"

 

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde İngiliz ekiplerinden Stoke City'ye giden Badou Ndiaye'nin transfer sürecine dair konuşan Başkan Cengiz, "Biz göndermek istemedik. Maalesef Ndiaye kendisi gitmek istedi. Önce hocamıza 'kalmak istiyorum' dedi. Kalmak istiyorum deyince biz asla 'Ndiaye'yi satalım, mali sorunu halledelim' demedik, hedefimizde yoktu. Biz geldiğimizde önümüzde 14.5 milyon Euro'luk bir teklif vardı. Almadığım dediği bir yüzde 10 menajer ücretli bir teklif bulduk. Bir de 600 bin Euro istiyorlardı, biz bunları tabii hocamız istemediği için reddettik" ifadelerini kullandı.

"NDIAYE'Yİ MENAJERİ ZEHİRLEMİŞ"

Ancak daha sonra yaşanan gelişmeleri de aktaran Başkan Cengiz, "Sonunda nedense, Ndiaye'nin enteresan bir menajeri var, o nasıl yaptıysa hocamın tabiriyle çocuğu zehirledi. Ndiaye çok iyi, temiz bir çocuk. Fatih hocamla görüştüğümde 'bu çocuğu zehirlemişler' dedi, göndermem gerek. Biz anlaşamazsak hocamız 3 gün içinde tekrar alabileceğini söyledi. Bu arada Stoke City çok bastırdı. Bunun tabii Dünya Kupası var, biz de yüzde 15 pay koydurduk, satılması muhtemel olduğu için. 16 milyon Euro'ya getirdik, ayrıca istenen komisyonu yüzde 1 milyon Euro'da tuttuk, yüzde 10'da tutmadık. 600 bin Euro'yu ödemeyiz dedik ve netice olarak Galatasaray'a minimum, sonraki satışlar hariç 2.7 ile 2.8 milyon Euro artı gelir sağladık. Bununla övünüyoruz" açıklamasını yaptı.

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